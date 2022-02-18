我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

罷免教委成功 或只是開始

劉玉昕

舊金山特別選舉，果不出所料，三教委被掃地出門。

罷免成功，有多重因素。個人方面：掌權者傲慢顢頇，視民意為無物；族裔方面，洛威爾招生改制「族裔針對性」太露骨，華人奮起維權；傳統政爭角力：保守派金主藉機使力慷慨解囊 。

但向以自由進步為傲的金山，選民以四分之三的壓倒優勢，一舉罷免三進步派（若非任期限制，七名教委將全部列罷免名單），有更深遠的指標意義：在選民眼中，進步派已進步得太遠、太快了。當進步演變成激進，鐘擺就可能蓄勢回落，這意味著民主黨自身的分化乃至分裂。

罷免發起人Siva Raj說，她一直都相信自己是進步派，並以此為傲，直到發現教委大員置疫情中家長訴求於不顧，忙於推行更名改制，她才驚訝意識到，自己落伍了。但如此進步，完全違背了她的價值理念。

這是個信號，在中期選舉之年，足以讓民主黨策略家們警覺。

各地更名事件時有所聞，從球隊到學校、從建築到街道。更名可以是進步，如果是基於對歷史更全面認識和理性討論，在不同群體中求得共識。但若只是為推行個人意識形態主張，未獲社區理解，更名只會挑起新的分裂和敵視，無進步可言。

從高中到大學，教育平權近來重新引起關注，洛威爾改制，是全美平權大討論的個案之一。平權之爭觸及教育的功能和本質，關涉族裔的歷史和權益，需有一場公正辯論和政策調整。但在社區、政府尚未準備好情況下，教委強推改制，讓華裔有足夠理由相信，是針對他們而來，為迎合某些族裔而拿華裔當犧牲品。

更名改制，點燃了人們的憤怒，但憤怒的積聚由來已久，不限於校園。

佛洛伊德遭白人警壓頸致死，引發對警察過分用武的爭議，金山及全美出現削減警察經費的籲求，要求省下經費補償非裔。警察武力影響每個族群，確有檢討必要，但在犯罪續增之時砍經費裁警察，未必合宜；人們懷疑，特定政治議程被置於民眾安危之上了。

保護弱勢，是政府和全社會職責。但金山對遊民、街頭吸毒的處理一直為人詬病。有撥款有宣傳，但沒有解決問題；包容接納有餘、嚴格執法不足，一直被指是吸引更多遊民癮士源源湧入金山的原因，人們將其歸咎於進步派頭上。

布里德承認，罷免傳達了「明確訊息」，舊金山是相信偉大願景的城市，但為實現遠景，須先把眼前事做好。這是安撫選民，但何嘗不是提醒市議會進步派：理想很豐滿，但現實很骨感。

金山的政治鐘擺，多大程度上預示了全美風向，人們拭目以待。

罷免 警察 遊民

上一則

加州擬立法強制企業 依性別族裔公布薪資資訊

下一則

現有協議23日到期…金山警檢 本周可望達成臨時協議

延伸閱讀

舊金山激進教委遭罷免…疫期失焦、無能 損害學生權益

舊金山激進教委遭罷免…疫期失焦、無能 損害學生權益
以壓倒性票數 舊金山3教委被罷免

以壓倒性票數 舊金山3教委被罷免
金山3教委被罷免 市長布里德將任命新教委 壓力大

金山3教委被罷免 市長布里德將任命新教委 壓力大
賈斯康拒會面 檢察官工會擬支持罷免

賈斯康拒會面 檢察官工會擬支持罷免
舊金山市長布里德 為低收入家庭提供地方稅抵免服務

舊金山市長布里德 為低收入家庭提供地方稅抵免服務

熱門新聞

康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

2022-02-16 14:47
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

2022-02-12 02:20
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
陳楷雯(右)在團體賽上為美國對貢獻7分。(美聯社)

舊金山灣區花滑少女劉美賢、陳楷雯 衝擊冬奧金牌

2022-02-10 15:21

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金