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Costco買個菜400元

黃美惠

鄰居聽到咖啡和酪梨都因產地狀況，可能要缺貨，連忙奔到Costco，想說能省一點是一點，沒想到這下花去298美元。「除一件17元衣服，其它都是食物，就買個菜，居然花這麼多錢。」

他說，每天飯桌上看到都是通貨膨脹。這是矽谷。他講給搬到德州的人聽，對方說上周去Costco，除人工淚液和牙線，其它都買吃的，結帳是494元! 沒買任何珍貴東西，兩隻整雞是有機的，其它再買些肉，「花這樣多錢，希望夠吃一整個月。」

方方面面都大漲。許多人欣賞麥當勞咖啡，「亙古」 以來都在一美金之內，且可續杯。但如今麥當勞咖啡已破兩元大關。山景城一家港式老店，蛋撻一個已來到三塊多錢，老板開店四十年，她說：沒有什麼不漲大價的。

有的漲價你看不見。主流電視台訪問洗衣店，老板說衣架子以前一箱24.5，如今52元。台灣的朋友開公司出口小廚具，貨櫃以前一個是兩、三千，如今供不應求加上油價漲，有時運價半個月漲兩次，一漲就一兩千，後來跟美國進口商議定8千元為基準，多退少補，美國公司一張補運費不足的支票就是50萬美金。雖說疫情下大家在家煮食，廚具暢銷，但他也不敢多接訂單。

一鞭鞭抽過來的漲價，都落在消費者身上。五天前數字顯示通膨40年來最嚴重，汽油一年內漲50%，消費者物價指數上漲7.5%。雞蛋每打漲兩成，培根每磅漲1.38元，沙朗牛肉漲2.09。Goldman Sachs預估食品今年內還要再漲5到6%。abc說，買新車很肉痛，平均價47,077，比前一年多出6千，經銷商還不見得願賣。

40年前通膨高是卡特當政，他雖是聖人，經濟沒搞好，一任就下台了。拜登手氣一樣糟，他說通膨是疫情後必經，美國經濟很快會回穩，證明全是空話，升息已是必然 ，只不知下個月是升一碼或兩碼。普亭又拿進攻烏克蘭來攪局，美國人天天在股市挨打。

疫情期間美國印鈔票撒錢，養得老百姓不想工作; 疫情緩解後各職場找不到工人，只好加工資，但所漲全都被通膨又吃掉了。專家分析還有危機是心理層面，消費者預期心理老覺得物價還要漲、還會漲。就像如今灣區人買房預期心態，加碼50萬、100萬先搶下再說。

加州居然預算節餘457億。其中，帥哥州長可酌情支配210億到各用途。他愛護遊民，要編20億去「轉動鑰匙」 把些破舊旅館改裝給遊民住。州府還邀州民一起來想數百億該如何花。這是吃加州人的豆腐，很難看到政府這樣有錢但人民感覺自己如此貧窮的州。紐森說可能會發還點油水給咱們納稅人。連台灣政府都有五倍券作法，讓大家荷包裡的錢更有分量，但加州不把這事往心裡去。你愛加州，但加州愛你嗎？看到菜籃裡沉重的帳單，大家不妨想一想。

加州 疫情 咖啡

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