草根與富豪聯手的罷免選舉

舊金山特別選舉投票 周二舉行。由於需要統計郵寄選票，公布最後結果仍需時日。

此次選舉有三項內容，一是邱信福獲任市府律師後留下的州議員補選，二是估值官補選，三是教委會三委員罷免 。

為在疫情 下方便投票，所有合格選民都收到了郵寄投票。同時，非公民家長也獲許參加教委罷免選舉。但盡管如此，截止投票日前五天，回收選票僅10萬張。去年州長罷免選舉，同時間回寄選票達22萬張。相較之下，選民對此次特別投票，似乎興趣寥寥。

但這並不意味著這次投票不重要，特別是罷免教委。教委會主掌全市教育政策，關係到每個有子女家庭；而若罷免成功，由什麼人來接任，亦至關緊要。

罷免，可以為解決舊問題創造條件，但也可能是新麻煩的開始。

三名被罷免教委包括高勵思（Alison Collins）、盧佩思（Gabriela Lopez）和莫力加（Faauuga Moliga）。罷免理由很充分：在疫情煎熬下的學生家長，希望孩子盡快返回課堂，但教委會置若罔聞，不僅未急家長之所急，安排學生返校，反而優先推出自己的「政治議程」：以種族平等為由給44所學校更名，將林肯、范士丹這些已不合「時宜」的名字從校門上清除；同樣以公平為藉口，將名校洛威爾高中一貫採用的擇優錄取制，永久改行抽籤招生。

這些舉措惹怒了家長。而火上澆油的是，高勵思數年前一段非常不「政治正確」的推文，此時被抖了出來。推文以惡毒的種族主義語言攻擊亞裔社區，而當社區領袖主動要求對話時，又被高勵思傲慢拒絕。高勵思之後被免除副主席一職，但她沒有倒歉反省，還倒打一耙向學區索賠8700萬元。

不過，連署簽名最終成功寫上選票，離不開政治獻金。罷免案，最初起於一群憤怒家長和草根團體，但其最後完成，卻有賴一批被稱為保守主義大佬的傾囊相助。

據觀察家報報導，罷免陣營一共籌集到190萬元，其中一個政治行動委員會捐助49萬元，該委員會最大贊助者是參院共和黨大佬麥康諾的金主。此外，三位科技創投家捐助62萬元，加州房地產協會捐獻8.5萬元。

草根與富豪的奇妙聯手，最終促成了罷免投票。從這個意義上說，罷免案或許只是為左右陣營提供了一次短兵相接的機會而已。但這決不意味著，選舉是被操弄的，政治利益不同的群體，並非不可以為短期共同目標而聯合行動 。

罷免成功與否，由選民票決；而讓誰來填補空缺，則由布里德市長一人決定。一旦罷免成功，如何選賢與能，任命對的人做對的事，就看市長的智慧了。