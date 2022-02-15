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普亭最厲害的武器

邱鴻安

烏克蘭局勢緊張，全球股市因憂慮俄烏開戰而下跌，其中歐洲股市跌幅最大，德國DAX指數跌3.4%；美國道指14日一度跌400點，收盤跌171點。2014年俄國吞併克里米亞時，道指跌了5%。 

美國國家安全顧問蘇利文13日說，俄國可能隨時入侵烏克蘭；國務卿布林肯14日宣布，關閉美國駐烏克蘭首都基鋪的領事館。總統拜登12日與普亭通電，但商談沒有結果。美軍方最新消息說，俄軍可能於北京冬奧期間採取行動。 

為什麼俄烏開戰會造成那麼大的影響？Axios新聞報導，前總統川普的支持者，對烏克蘭局勢完全無感，認為「不關美國人的事」，拜登政府多此一舉；這種態度顯然不對，純受「川普主義」所影響，認為一切應從「美國優先」出發。14日美股震動，道指大跌，就可證明，烏克蘭事件與美國人大有關係。 

一旦開戰，全球都會受影響。其中烏克蘭的損失最大，不但戰火殃及平民，經濟也會受損，戰爭的結果更可能使烏克蘭走上被極權統治的命運。唯一沒有損失的人，可能就只有普亭。 

普亭也可能不選擇揮軍入侵，卻選擇使用比軍隊更厲害的武器。俄軍有豐富的石油和天然氣，是全球主要石油和天然氣輸出國。其中輸歐的天然氣，占了歐洲所需的30%以上，所以只要普亭選擇「以天然氣作武器」，發動一場天然氣戰爭，就可取得比出兵更大的政治利益。 

事實上，俄國曾三度使用「天然氣戰」。2006年，俄曾切斷烏克蘭的天然氣供應；2014年，俄吞併克里米亞後，又再次切斷對烏的供應。另外，2009年，俄曾切斷對歐洲的天然氣供應。歐洲第一大的德國，48%的天然氣都來自俄國，所以德國在烏克蘭事件上，沒有發言權，對俄硬不起來。 

天然氣既是關鍵，所以美國已警告普亭，如果俄真的揮軍入侵烏克蘭，美國和北約將會制裁俄國，包括切斷北溪2號輸氣管。這條輸氣管由北歐的俄境，經波羅的海三小國，通到德國和歐洲，是俄歐主要輸氣管。 

原油14日飆上每桶100元，今年初以來，原油價格上漲了20%。OPEC石油出口國已承諾，今年3月每日增產額外40萬桶原油；但專家認為，俄烏一旦開戰，油價只會繼續上漲。 

除了石油和天然氣，俄烏開戰對美國還有一重大影響。美國1月的消費物價指數飆至40年來最高的7.5%，聯準會正準備進行連串升息，以遏制高通膨。但戰爭一旦爆發，加上Omicron疫情，全球貨品的供應瓶鏈問題將會惡化，就算聯準會連串升息，也可能控制不了。

天然氣 烏克蘭 普亭

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