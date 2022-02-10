我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

谷愛凌傳奇

黃美惠

美聯社寫谷愛凌的新聞時很簡單：Team China’s Eileen Gu, of San Francisco, cranked out the first 1620 of her career on her final jump。谷愛凌的身分：來自舊金山的中國隊成員Eileen Gu。

但最近有些討論讓事情成了政治，因為美國和中國目前關係很不和諧。谷愛凌這個姑娘，從外貌到語言都是美國和中國各一半，但是她選擇代表中國出賽，幾億中國人愛死她了。

美國人呢？白人鄰居說，第一，他根本沒在關注冬運，第二他不在乎一個混血選手身上披掛哪國國旗，第三：「Eileen Gu是誰呀？ 」向鄰居說明谷愛凌16歲時決定代表母親的故鄉中國參賽冬運，鄰居更想討論的卻是：在美國，16歲的未成年人是沒法自己決定放棄國籍的。

剛過世的美式足球傳奇教練、講評員John Madden 說過：「你贏了，萬事美好而且你是天才。如果你輸了，你只會覺得被世界踩在腳下(If  you win, everything’s great and you’re a genius. If you lose, you’re going to feel on the bottom of  the world.)」以本屆冬運來看，跟谷愛凌一樣美國出生長大但代表中國出賽的花滑選手朱易因為場上摔倒，就著實嘗到被世界踩在腳下的苦味。至於冬運贏家谷愛凌，她是諸事美好的天才美少女。

「林來瘋」 林書豪亦曾是萬事美好的天才，但早已今非昔比，本屆回歸中國CBA，在廣廈一役全場連一分都沒有得，人們就叫他「0來瘋」，刻薄至極。

談起谷愛凌現象，首先要肯定她成為贏家前的努力，她無與倫比的爆發力和自律能力。至於她的風生水起、左右逢源則不是一般人所能複製的，你我試著用欣賞明星的角度來看也就可以。

谷愛凌身上可以討論美中關係、族裔認同、超模代言名牌、移民單親家庭被史丹福錄取的學霸，大家看得津津有味。花樣滑冰選手陳巍(Nathan Chen）壓過粉絲心中的神--日本的羽生結弦，更有新聞張力，但他身上沒有谷愛凌那麼多故事 ，也就停留在運動新聞的格子裡。

作為IMG旗下的超模，搭私人飛機工作，谷愛凌前程未可限量，所謂the sky's the limit。星級人物有兩大要件：價碼和經紀人，代言名牌有價碼，發言表態有經紀人把關。紐約時報說，談到中國話題，哪怕香港、維吾爾人、彭帥這些字眼都還沒出現，谷愛凌就會望向經紀人，經紀人即會出面阻止發問，維持住她的陽光形象，也繞過困擾。如果以看布萊德比特的心情來看待谷愛凌，會要求那麼多政治嗎。

說真的，不管叫它谷愛凌傳奇或者Eileen Gu現象，看她成功很替她媽媽高興，看她和外婆一起包餃子的視頻也備感親切，實力和顏值是谷愛凌的兩隻翅膀，聰明的媽媽是她的保護網。觀眾需要話題，谷愛凌這個虎年一開張就暴紅的名字，還會持續陪伴大家。

谷愛凌 足球 紐約時報

上一則

同僚被殺 義大利憲兵籲處死灣區2嫌

下一則

灣區花滑少女劉美賢、陳楷雯 衝擊冬奧金牌

延伸閱讀

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名
冬奧／羽生結弦長曲2連摔 挑戰4周半跳失敗

冬奧／羽生結弦長曲2連摔 挑戰4周半跳失敗
冬奧／羽生結弦拚逆轉奪金 練習4周半跳 還是失敗

冬奧／羽生結弦拚逆轉奪金 練習4周半跳 還是失敗
冬奧／花滑團體賽頒獎延後 傳與俄15歲女將藥檢有關

冬奧／花滑團體賽頒獎延後 傳與俄15歲女將藥檢有關
冬奧／害羽生結弦「卡洞」？俄國選手收死亡威脅

冬奧／害羽生結弦「卡洞」？俄國選手收死亡威脅

熱門新聞

拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益

2022-02-03 01:20

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢