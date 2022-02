美聯社寫谷愛凌 的新聞時很簡單:Team China’s Eileen Gu, of San Francisco, cranked out the first 1620 of her career on her final jump。谷愛凌的身分:來自舊金山的中國隊成員Eileen Gu。

但最近有些討論讓事情成了政治,因為美國和中國目前關係很不和諧。谷愛凌這個姑娘,從外貌到語言都是美國和中國各一半,但是她選擇代表中國出賽,幾億中國人愛死她了。

美國人呢?白人鄰居說,第一,他根本沒在關注冬運,第二他不在乎一個混血選手身上披掛哪國國旗,第三:「Eileen Gu是誰呀? 」向鄰居說明谷愛凌16歲時決定代表母親的故鄉中國參賽冬運,鄰居更想討論的卻是:在美國,16歲的未成年人是沒法自己決定放棄國籍的。

剛過世的美式足球 傳奇教練、講評員John Madden 說過:「你贏了,萬事美好而且你是天才。如果你輸了,你只會覺得被世界踩在腳下(If you win, everything’s great and you’re a genius. If you lose, you’re going to feel on the bottom of the world.)」以本屆冬運來看,跟谷愛凌一樣美國出生長大但代表中國出賽的花滑選手朱易因為場上摔倒,就著實嘗到被世界踩在腳下的苦味。至於冬運贏家谷愛凌,她是諸事美好的天才美少女。

「林來瘋」 林書豪亦曾是萬事美好的天才,但早已今非昔比,本屆回歸中國CBA,在廣廈一役全場連一分都沒有得,人們就叫他「0來瘋」,刻薄至極。

談起谷愛凌現象,首先要肯定她成為贏家前的努力,她無與倫比的爆發力和自律能力。至於她的風生水起、左右逢源則不是一般人所能複製的,你我試著用欣賞明星的角度來看也就可以。

谷愛凌身上可以討論美中關係、族裔認同、超模代言名牌、移民單親家庭被史丹福錄取的學霸,大家看得津津有味。花樣滑冰選手陳巍(Nathan Chen)壓過粉絲心中的神--日本的羽生結弦,更有新聞張力,但他身上沒有谷愛凌那麼多故事 ,也就停留在運動新聞的格子裡。

作為IMG旗下的超模,搭私人飛機工作,谷愛凌前程未可限量,所謂the sky's the limit。星級人物有兩大要件:價碼和經紀人,代言名牌有價碼,發言表態有經紀人把關。紐約時報 說,談到中國話題,哪怕香港、維吾爾人、彭帥這些字眼都還沒出現,谷愛凌就會望向經紀人,經紀人即會出面阻止發問,維持住她的陽光形象,也繞過困擾。如果以看布萊德比特的心情來看待谷愛凌,會要求那麼多政治嗎。

說真的,不管叫它谷愛凌傳奇或者Eileen Gu現象,看她成功很替她媽媽高興,看她和外婆一起包餃子的視頻也備感親切,實力和顏值是谷愛凌的兩隻翅膀,聰明的媽媽是她的保護網。觀眾需要話題,谷愛凌這個虎年一開張就暴紅的名字,還會持續陪伴大家。