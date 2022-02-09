當警察局不再信任地檢處

最近舊金山 政壇爆出震撼新聞。警察 局長史考特宣布，將不再與舊金山地檢處就調查警員不當行為案件進行合作。理由是地檢處在處理一宗有關警員涉嫌濫用武力案件時，據稱故意隱藏了對被控警員有利的證據。

2019年舊金山警局與地檢處達成協議，為了避免警局調查自己的警員不當行為時產生利益衝突，這類調查將由地檢處主導進行。現在警察局的「不合作」宣告，等於表態不再信任地檢處，無疑令這項合作協議名存實亡。

中國大陸對司法系統簡稱「公檢法」，其中「公」為公安部門即警察；「檢」就是檢察機關，「法」則是法院。美國雖沒有「公檢法」之說，但構成一樣。「公檢法」三位一體。警察負責抓壞人並移交檢察機關；檢察官依法對被告提出控罪；法院則依法審判被告罪名是否成立。

舊金山的「公」和「檢」公開鬧矛盾，影響重大。如果舊金山警察局的說法是真實的，那麼舊金山地檢處就有問題了。顯示自佛洛伊德 事件以來，社會上的反警浪潮已經衝擊到司法系統內部。

自從現任舊金山地檢長博徹思上任以來，一直力推所謂「司法改革」，包括不對輕罪嫌疑人提出起訴等舉措，爭議很大。而博徹思無視外界批評，執意要將「司法改革」進行到底，即使可能被罷免也絕不回頭。

司法改革是應該的，但是不能以損害治安為代價。警察中的害群之馬確實存在。但是如果地檢處為了顯示自己「政治正確」，為迎合社會上反警浪潮而妖魔化警察，這樣的「司法改革」是不是走得太遠了？

佛洛伊德事件確實令美國警察形象受損。反警浪潮也不可避免令警察士氣低迷。如果警察系統不能正常運作，只會令犯罪分子受益。

幸好新聞裡還有正能量消息。最近馬里蘭州一位警員在學校附近指揮交通時，為了保護學生不被違規車輛撞到，奮不顧身將學生推出危險路口。學生安然無恙，警員自己卻被車輛撞倒受傷。視頻在全國媒體引起熱議。評論指出，這樣的事情每天都在發生，只是這次恰好被監控拍到，讓民眾有機會知道警察的真正形象。警察是保護社區安全的中堅，應該受到尊敬愛戴。

由此想到上個月紐約全城警察一齊出動，為兩名執勤時殉職的警察送葬場面。通過現場直播，全美都看到成千上萬民眾、身穿制服的警員和一線救護人員冒著寒風在教堂外守候。人們一排排走過遇難警員的遺體，肅立默哀，向他們作最後告別。

正如一位網友所說，看到這樣的場面，讓他覺得美國還是有希望的，因為人民感謝警察為他們所付出的犧牲。