對很多中國人來說，虎年春節，過得有一些糾結。

春節晚會早成雞肋。好不容易全家人過年聚到一塊，想樂呵樂呵，但打開電視別無選擇，春晚成了被「被春晚」，場面極盡奢華，精采節目卻很少，人們邊看邊罵，多年如此。

大年初一，國足進軍世界杯生死一戰，然國腳們以1比3妥妥地輸給了「小國越南 」，場上連招架功夫都沒有，讓球迷生不如死。

體育比賽有偶然因素，實力再強也會馬失前蹄。但國足情形似有不同，舉國體制重金打造，卻一直穩定地只輸無贏。此次更輸破底線。十年前輸給泰國，有人怒斥「太無恥了，再這樣下去要輸給越南了」，如今一語成讖。

虎年伊始，冬奧聖火正要點燃之際，國足卻慘敗收場，實在讓人很沒面子。不過，話說回來，正值當國人自信心爆棚、民族主義情緒鼎沸之際，球場上的失利或許不是壞事，因為情緒的發洩過後，也會讓人冷靜地思考。

足球 是中國第一大球，國門開放40年來中國人一直做著足球夢，希望衝出亞洲走向世界。尤其近年，中國已「從世界大國變成世界強國」，上上下下期盼中國也同時成為足球強國。為此，想盡了各種可能辦法，能做的都做了。

一方面，不惜血本投入巨資，期待重賞之下有勇夫。政府巨款獎勵，同時發動企業冠名贊助。中國頂尖球員的薪水目前已和國外球員不相上下。同時，重金招募歸化國外球員，聘請外藉教練，引進歐洲足球俱樂部賽制，希望藉此提升國內足球的訓練和管理。

另方面，發揮舉國體制的強大力量，動用國家資源增建體育場，推動中小學生足球運動。發展足球事業的議題，甚至列入黨國最高會議日程，成立專門足球領導機構，由政治局委員兼國務院 副總理領銜負責，總書記還親自建議「踢法」，並在國家隊內成立黨支部，發揮共產黨員帶頭作用。這一切，都是為提升國足的比賽成績，以爭取早日進入足球強國的行列。

但此次敗走河內證明，「金元足球」無力提升足球技術，舉國體制也不能。不僅不能，正如有識之士指出的，中國足球的沉淪，根子恰恰就在舉國體制。

體育競技需刻苦訓練，更依賴天賦，而唯有寬鬆自由的環境，才能讓人的天賦自由發揮。應試教育下，社會流動的機會和選擇有限，少有家長讓孩子自由玩耍，也同樣束縳兒童的天賦。而且，體育比賽，重要的是激勵個人的榮譽心和成就感，而非其他大而空的說教口號。所有這些，都可能在舉國體制遭扼殺。而不得不看的春晚，又何嘗不是因舉國體制而變得越來越乏味。