朋友去年退休 ，想說因工作忙而荒廢的體檢和健康維護終於可以恢復。一問才知自己的家庭醫生也退休了。他猛然想起老醫生說過很多次想退，因他年已80多歲，但病人都錯覺以為醫師一定能再撐幾年。

就這樣，朋友自況「成為孤兒」，因逢疫情，很難再找到適當的家庭醫師，尋尋覓覓才找到另位醫師願收留，拿到驗血Order，查出好多「紅字」 待改善。

如此走到去年秋末，那新的家醫忽然也覺年紀大了，跟朋友說請他2022年另尋高明吧。就這樣，這朋友一年之內，兩度心情有如孤兒。

和同年齡的人聊起，才發現好多都面臨類似窘境，有人是牙醫退休了，從過去一周看六天縮減為只看二天，有天去才知換上Junior 上陣，小姐說這是老醫生的兒子，名校畢業的喔，要不要轉過去呢？ 另個在矽谷 久居的學長情況類似，但牙醫二代是新式訓練，承接老爸的老病人備覺挑戰，全是台灣來的上了年紀的人，牙齒毛病較複雜，溝通風格也不同。學長隔一陣子再去，二代也不見了，病人轉給同業，自己進修去，學成再來服務大家。

嬰兒潮逐漸老去，很多都是台灣留學高峰期來矽谷的，醫師亦然，但醫生也像病人有春夏秋冬，總得交棒 。

移民的醫療比較麻煩，主要是語言。不少人買了美國知名的一條鞭醫院，醫院本身就是醫保。這醫院就有很多印度姓氏的醫師，醫術不是問題，但若非第二代的印裔醫，某些腔調適應確是考驗。

美國印裔醫師協會總部在芝加哥，2019年已有8萬多會員。另有數字說， 2019年全美約94萬醫師，印裔至少就占三成。美國醫學院協會AAMC的2018年數字說，醫師56%是白人，17%是亞裔 。合理推論，亞裔比例這四年來有增而無減。

強調族裔差別，尤其作為守門人的家醫其實很有必要。全美罕見以華裔為主要服務對象的「華人健康促進計畫」 CHI由位於矽谷的El Camino Hospital 創立，即將慶祝十周年了。

CHI在過去3000多個日子，凝聚120位說華語專業醫的努力，有1萬1400多人參加它主辦的研討及演講活動，2286人次來詢問找醫師和資源的訊息。CHI目前的會員將近9千，接受它所提供肝炎、糖尿病、高血壓 、骨質疏鬆篩檢者將近4000人。CHI在世界日報推出的「請問醫生」專欄就有兩百多篇。

2022年伊始，想做好事幫助自己的族裔，捐款給CHI 值得考慮。自己的健康自己顧，但有文化相同，語言相通的醫護人員相助，擔子不必自己扛。