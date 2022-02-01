余英時先生有一短文「新春談心」(寫於2004年2月2日)，文末說到政治與良心的關係；「兩千多年來，中國在政治上雖亂多治少，社會還能勉強維持著起碼的穩定，道心和良知至少是發揮了一定的作用的。但19世紀末以來，中國知識人似乎已拋棄了道心；最近幾十年，連良心兩個字在民間好像也不大流行了。」

良心沒了，結果會怎樣？環顧中港台三地，這種良心觀察顯得極有意義，以香港 為例，那裡的政府官員的喪失良心，特別讓人感到悲嘆；高官為了死跟大陸的「清零」政策，把香港害慘得特別慘。

為了抗疫清零，香港政府下令，餐館停業，不能做年夜飯的生意；開年之後，仍全面停業，不知何時才能重開。為什麼會這樣？因為官員為向北京 表忠，推行政策比內地更積極，往往因一兩人確診，就強制把一棟棟大廈的居民隔離和檢疫；農曆新年前後，更下令全面停市。

團年飯和開年飯是過年少不了的大事，不但家庭愈來愈多上館子，公司商舖都少不了要慶祝；但流年不利，市面一片死寂，不合常理的無腦決定，將向來熱鬧的香港變成為死城。

其實，香港的疫情 ，與全球各地相比，實在不算嚴重。截至31日止，兩年來只213人因染疫而死亡；12月底爆發的「第五波疫情」，只有300多人確診。但是港府卻被政策所困，將疫情上升至「封城」的高度。相比之下，英國和歐洲一些國家，已將Omicron「流感化」，感染的人只須留在家裡5天，沒事就可恢復上班。

12月23日那天，葵涌區的一棟公寓大廈，因有100人感染，官員臨時將大廈封鎖，2700名居民被禁足在內，由於事出突然，不少家庭沒有準備，沒有食物；不少人無法上班，被公司開除。全港餐館被迫停業，損失巨大，政府也沒有賠償。

余先生文中說的良心，即明朝王陽明所說「良知」，他在1521年提出「致良知」的學說(距今剛好500年)；陽明之前，孔孟已提到「心」，孟子說仁義禮智皆源於人心，亦即一切價值皆出於人心。文裡又比較中西的價值源頭，西方將價值歸源於上帝，中國傳統卻將價值歸源於人心。

被中共直接管治前，香港政府向來行政效率高，政經決策也受到國際讚揚，因此往往被選為全球最自由、最有效率的城市，但近年被中共直接統治後，一落千丈；最悲哀的是，港府官員甘做傀儡，不但唯北京之命是從，不顧香港人的死活，做事完全沒有底線，也完全喪失良心。這樣的政府，怎麼會得到人心的支持，怎會不混亂。