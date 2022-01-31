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金山人語／氣候變化與冬奧會

周喆

再過幾天，北京冬季奧運會就要開幕。各國運動員正陸續抵京。冬奧會也正在成為中外媒體最近的熱點話題。

客觀地說，冬奧會的影響力不如夏奧會。受氣候地理環境限制，冬奧會比賽項目大多比較小眾，對舉辦地點自然條件要求也比較嚴格。既要足夠冷，要有冰有雪。但同時又不能太冷，不能令人不適。所以可供選擇的理想地點並不多。

歷史上夏季奧運會舉辦地很多是國際大都會，如洛杉磯、倫敦、巴黎、東京、北京等。相比之下，冬奧會大多在相對較少為人知的「小地方」舉辦，例如美國的寧靜湖、日本的長野、挪威的利勒哈默、南韓的平昌等。

距離灣區最近的冬奧會舉辦地，就是兩三個小時車程的太浩湖地區Squaw Valley，也是灣區滑雪愛好者常去的地方。1960年第八屆冬季奧運會就在那裡舉行。但是最近主流媒體有報導指出，這樣的盛景可能不會再重現。由於氣候變化，Squaw Valley的冬季天氣條件已經不適合舉辦冬奧會。

報導感性地寫道，1960年Squaw Valley奧運會的紀念品仍閃耀在度假村。奧運聖火仍在那裡燃燒。奧運五環仍在迎接所有開車進入度假村的人。但是據加拿大滑鐵盧大學研究指出，由於氣候變化，這裡已不再是舉辦冬奧會的可靠地點。因為2月天氣太暖太潮濕而無法保持足夠積雪。

這個消息無疑令人沮喪。更壞的消息是，如果全球暖化持續下去，歷史上承辦過冬奧會的地方，到本世紀末，將只剩下日本札幌一地仍有足夠積雪而合格。

既舉辦過夏奧會也舉辦過冬奧會的城市，目前只有北京一例。但現在的北京冬季降雪也很少了。當然對於堅信「人定勝天」的中國政府來說，這不是難題。北京冬奧會將是史上第一次幾乎完全使用人工造雪的冬季奧運會。儘管這樣做對於當地生態環境有多大影響，還是未知數。

氣候變化議題在科學界已是共識。但是在大眾中間，懷疑者仍有不少。認為氣候變化是「騙局」的陰謀論者大有人在，包括前總統川普。

Squaw Valley正在消融的積雪可以作為一個活生生的例子，告訴我們氣候變化就發生在我們周邊，不是虛幻的理論。好消息是，研究人員指出，如果巴黎氣候協定的排放目標能夠實現，那麼本世紀內適合舉辦冬奧會的城市將增加至八個。

正如加州滑雪協會主席雷澤爾所說，能在這裡舉辦奧運會是如此光榮。「很難想象，有一天我們可能沒有這個能力了」。

為了讓灣區的「後院」能再次看到奧運五環閃耀，減排碳抗暖化從你我做起，為時還不晚。

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