取消SAT成績標準之後

近日有三件涉及大學錄取的新聞，與華裔學子息息相關。

一，最高法院決定受理「學生公平入學」組織控告哈佛和北卡兩大學的上訴案，該組織稱兩校在招生 時歧視白人和亞裔 ，以多元化為名，特殊照顧某些少數族裔。

二，大學理事會宣布改革大學入學標準化考試SAT ，取締紙本，全面改數位化，同時降低考試難度，學生可使用計算器，考試時間由3小時縮短為2小時。

三，繼加大去年宣布永久取消SAT和ACT作為招生標準後，有23所校區的加州州大系統也跟進，宣布不再將這些考試列入錄取考量。

「學生公平入學」組織主要由亞裔組成，訟案實質是平權法案的存廢。訟案已歷時多年，學生稱，哈佛、北卡等校招生時以「多元化」名義，對亞裔和白人格外苛刻。哈佛資料顯示，亞裔的SAT成績需比白人高140分，比西裔高270分，比非裔高450分，才有可能被錄取。同時，亞裔生的「素質」常常遭刻板化甚至醜化，被認為缺少領導、溝通和社交的能力，考試分數高但創造力不足。

有分析稱，在目前保守派大法官占主導地位形勢下，亞裔學子有可能勝訴，高校招生的平權政策有可能就此告一段落。若果真如此，對美國大學錄取乃至整個高等教育將產生深遠影響。當然，對等待申請名校的華生來說，無疑是利好消息。

但事情似乎沒那麼簡單。一方面，大法官如何裁決尚難逆料；另方面，就算裁定族裔背景列招生考量違法，大學本身在招生中仍有空間和自主權，通過改變政策調節族裔錄取比例。其中，降低SAT考試難度，以及直接取消SAT和ACT的成績標準，就為大學提供了相當大的自主性。維護校園多元化，大學仍有廣大操作空間。

考試目的，本就是要一較高下。而降低SAT考試難度系數，一是讓考試成績變得不那麼重要，或者說不被那麼被看重；二是讓刻苦努力、善於考試的華人學子，頓失用武之地，高下無分，也就失去優勢。而如果說，改革SAT還是折衷作法，全美迄今1800所大學直接取消SAT，則賦予校方更大權力，分數高又怎樣，拒絕你沒商量。

大學仍會以不同方式盡可能錄取學業優秀的學生，這一點無可置疑。但沒有成績標準束縛，校方就有了更多主動權和靈活性，更容易名正言順地滿足族裔比例的既定目標。

對平權、多元化、SAT……，華人社區內也有不同看法，短時恐難達成共識。為爭取進入名校，在推動政策改革同時，華人子弟也需調整和改變自己。