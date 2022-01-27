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Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

COVID逼出許多大廚師

黃美惠

農夫市場裡一朵白色花椰菜已賣到五塊多美金。小販說漲價她也很無奈，農場得雇幫手，一小時工錢已漲到20元，因為人家都不願下田工作了，她不漲價行嗎？ 挑菜的華人太太毫不手軟，她說疫情以來三餐都得自己張羅，想吃就買吧，管不了那麼多了。說完，她繼續朝一周之內一隻雞就漲一美金的雞販攤子勇敢前進。

以前肚子餓只會拿起電話點外賣的朋友說，疫情這兩年來，大家都變得很會煮了，「都訓練兩年了嘛」，她上網先看視頻，什麼都有人在教，然後按表操課，一次不行下次再試，如今也像模像樣了。

那天居然烤了一隻全鴨，250度華氏低溫烤4小時，鴨胸嫩而不柴，次日，剩的鴨架子加入華人超市買的鹹菜燉湯，味道似不遜媽媽還在世的時候。朋友說，若非COVID，她不能想像有今日。

向來抗拒氣炸鍋的老同學終於也屈服，買了。她說氣炸鍋每天像馬一樣在工作著( Work like a horse)，沒辦法，老公和兩孩子無肉不歡，每天都要餵飽這一家四口。

去年春季，美國冷凍食品協會和FMI食品工業協會發布了「冷凍食品的力量」報告。報告顯示，2020年冷凍食品的美元銷售額增長了21%，今年最新數字雖然還沒有看到，但很有可能再增高。既要經常在家開伙，又不想經常上街或上網補貨，冷凍食品成為最佳選擇，新冠疫情之下少數的贏家，冷凍食品業絕對排得上。

都說拿銷售全中國的涪陵榨菜在各地銷售的變化，可推斷人口流動趨勢。畢竟，榨菜這種低單價、高頻率、方便食用的商品， 是社會底層體力勞動者常吃的，榨 菜銷售量說出很多真相，即所謂的榨菜指數。冷凍食品似也是疫情期間大夥「在家吃」的一個指數了。但一位台灣來的主婦說，這兩年她也常買榨菜了，還很在乎能不能買到台灣來的筍絲、蘿蔔乾和酸菜，她說，有的店一袋這類鄉愁菜都要9.99美元了，「這也算一種指數嗎？ 」

通貨膨脹嚴峻再加上近來美國股市哀鴻遍野，主理家中三餐者的日子更難過。朋友說，自己燒飯累了，有一天外帶廣東館子的鹹魚雞粒炒飯，居然一份要價22美元，把她嚇壞了，迫她重回自力更生的老路，畢竟同樣錢可買好多包冷凍蔥油餅。馬上又要費心年夜飯，要保有家鄉的年味必須付出代價，朋友話鋒一轉，很深情說：希望子女將來回望COVID疫情時也想到媽媽這兩年來辛苦替大家燒的菜，這場流行病如果有那麼一丁點好處，也許就是多吃了很多「媽媽的味道」 吧。

疫情 指數 華人超市

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