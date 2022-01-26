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烏克蘭的「靴子」何時落下

周喆

烏克蘭是遙遠的東歐國家。最近這個名字成為國際新聞最大熱點。她正面臨鄰國俄羅斯的入侵威脅，如果事態進一步惡化，可能演變成冷戰以來歐洲乃至全球最大政治與軍事危機。

直接起因是烏克蘭尋求加入北約。俄國則視烏克蘭為後院，認為將危害自身安全，對此堅決「零容忍」，並揚言不惜武力入侵來阻止烏克蘭成為北約成員。美國等西方國家則認為，烏克蘭作為主權獨立國家，有權自主決定外交政策。俄國對烏克蘭的威脅不能接受。

俄烏兩國都是前蘇聯國家，都是1991年蘇聯解體後獨立。兩國在歷史上的聯繫非常緊密。俄羅斯人與烏克蘭人都屬東斯拉夫人，無論是文化、宗教還是語言都非常接近。他們之間的差別，不會比中國北方漢族與南方漢族的差別更大。烏克蘭的別稱就叫「小俄羅斯」。柴可夫斯基的第二交響曲又被稱為「小俄羅斯」交響曲，因為用了很多烏克蘭民間音樂素材。

這樣親密的兩個國家為何鬧到要兵戎相見，歸根到底還是利益衝突。成立於1948年的北約，是西方為對抗蘇聯威脅而組成的軍事聯盟。蘇聯解體後，俄國曾提出，蘇聯已不復存在，北約也應解散。但北約不但未解散，反而進一步東擴，將多個前東歐及前蘇聯國家都納入，繼續將俄國視為潛在敵手。

俄國自然火很大，並將烏克蘭視為不可觸碰的「紅線」。但是美國及北約並未將俄國畫的「紅線」放在眼裡，又將民主化的烏克蘭列入北約下一步擴張的目標。於是衝突成為必然。

現在各方最關心的，就是烏克蘭這隻「靴子」甚麼時候落地。從最近新聞報導看，俄國大兵壓境，美國撤出駐烏使館並呼籲美僑撤離，戰爭似乎迫在眉睫，就等俄國總統普亭一聲令下了。

當事的烏克蘭反而更淡定，認為俄國的軍事威脅是虛張聲勢，目的在於製造恐慌，損害烏克蘭經濟，並說美國最近撤館等行動是「反應過度」。烏克蘭總統澤連斯基周一電視講話，更多談及疫情而不是俄國入侵。

烏克蘭危機也令即將到來的農曆新年和北京冬季奧運會蒙上陰影。一旦升級，作為聯合國安理會常任理事國，中國難以置身事外，立場值得關注。

引人興趣的是，一些中文論壇上很多大陸民族主義網友都狂熱支持俄國。他們將俄國入侵烏克蘭視為大陸武統台灣的「良機」，以為俄烏一旦開戰，美國就無暇顧及亞太，大陸就可順勢出兵攻台。

「兵者，凶器也」。無論歐洲還是台海，相信只有和平才符合各方最大利益。希望相關各方能拿出足夠政治智慧，及早化解危機，給和平一個機會。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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