股市風暴 會讓聯準會手下留情？

24日(周一)美股上演2008年金融危機以來的最大的回漲。道指上午一度跌1100點(3.25%)，但收市時不但收復全部失地，收市升99點；那指一度大跌4.9%，收市升86點；史坦普500一度跌4%，收市升12點。

自新年以來，股市持續下跌，至24日為止，道指累積跌7%，史坦普500跌8.5%，以科技股為主的那指跌得最慘，跌了12.5%，即跌入「修正」(如以去年11月19日的16,212點計算，跌幅已達14.5%)。

現在的問題是：股市大跌，特別是那指已跌入修正，那麼聯準會 會否因此而手下留情，在本周二和周三的會議中決定，減慢升息 步伐和減少升息次數，讓股市有機會喘息？

雖然市場希望聯準會手下留情，但華爾街的分析師普遍認為，聯準會不會手下留情，因此股市將會持續波動。摩根史丹利的威爾遜(Mike Wilson)甚至認為，未來三、四周，史坦普500還會再跌10%。

第一，美國目前的通膨高達7%，是40年來最高；聯準會面對巨大壓力，必須採取措施，包括升息(作用是收緊信貸，信貸減少，經濟活動也就減少)、以及縮表(出售聯準會手中的9兆元資產，藉此把市場的資金抽走，達到緊縮銀根的目的)。所以不會因股市風暴 而手下留情。

第二，這波股市風暴是由聯準會一手造成的，股市大跌，那指還跌入修正，聯準會的面子因此不好過，務求加快升息步伐，希望升息開始，市場就可適應和穩定下來。

為什麼說這波股市風暴由聯準會一手造成？去年暑假時，消費需求增加，加上供應鍊問題浮現，導致物會開始上漲，但聯準會沒有及時進行遏制，反而一直說，高通膨是暫時的；因為這種容忍態度，導致物價在9月至11月飆升，創下40年來的最高紀錄。

聯準會直至去年12月15日才決定改變政策，變容忍為遏抑；今年1月5日，聯準會公布12月的會議紀錄，市場才知道，聯準會可能於3月就升息，因此才意識到升息已經逼近，於是股市開始下跌，由1月5日一直跌至現在。

第三，聯準會不但不會手下留情，反而會出手更狠；不止升息三次，可能升四次，甚至五次，第一次升息也可能在3月之前，甚至可能在本月底。因為由12月15日的會議到現在，沒有經濟數據顯示，通膨有紓緩的跡象，為了遏抑40年來最高的通膨，聯準會只會出手更狠。

升息周期一旦開始，就會不斷升息下去，直至愈來愈高的利率把通膨壓下去，升息才會停止；在不停升息的情況下，對升息最敏感的科技股短期都不容樂觀。