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從「悲慘世界」看當今

周喆

最近難得與久未見面的朋友在東灣一餐館小聚。未料僅過一個星期，聽聞平時常去的這家餐館連同周邊多戶商家，一夜之間遭砸破門搶劫。這類案件已難擠上新聞版面，因為實在太多了。此後，當地警察局對面公寓30多輛車遭砸窗，也令「全美最幸福城市」的聲譽蒙上陰影。

灣區治安江河日下，以致民眾發出「這是甚麼世道」的怒吼。除了飽受詬病的「偷盜950元以下為輕罪」的47號法案，民眾更將怒火集中在某些進步派執法人士。其中以舊金山地檢長博徹思、洛杉磯地檢長賈斯康、紐約曼哈頓區地檢長白艾榮為代表。前兩位更都曾成為罷免對象。

他們共同點是力推「重罪輕罪化，輕罪免罪化」。對他們最尖銳的批評，莫過於「不像檢察官，反而更像公辯律師」。為甚麼會有這樣的錯位感? 翻開一百多年前的「悲慘世界」，或許會有一點啟發。

雨果在「悲慘世界」導言中寫道，「只要本世纪的三个问题——貧窮使男子潦倒，飢餓使婦女墮落，黑暗使兒童羸弱——還得不到解決」，只要這世界上還有愚昧和困苦，那麼像這樣的作品就不會沒有益處。

「悲慘世界」主人公冉阿讓早年是犯罪青年，曾因偷竊等輕罪被處很重刑期，對社會充滿負能量。直到他的犯罪受害人米利埃神父以德報怨，喚醒了他的良知。此後他努力行善為自己的過去贖罪。

米利埃神父在「悲慘世界」中出場篇幅很短，卻是全書的靈魂。他相信，人的天性都是純潔善良的。犯罪者只是一時受了蒙蔽才走上邪路。只要對他們足夠好，給他們足夠溫暖關懷，就能讓他們覺悟，浪子回頭。米利埃神父就是那個年代的進步派。他的人文關懷理念與當今進步派立場很有相似之處，都認為監獄不能解決問題。

米利埃神父的對立面是沙威警長。很多讀者都把沙威當成反派，因為他總是與主人公作對。但另一方面，沙威警長忠於職守，嫉惡如仇，鐵面無私。只要是他認定的犯罪分子，他就不惜一切代價，哪怕追到天涯海角，也一定要將他們緝拿歸案。

沙威警長這種「冷酷無情」的鐵血精神，正是法治社會中執法者應有的品質。這樣的法律捍衛者，是當今社會所需要的。

雨果指出的「三個問題」，當今時代依然存在。今天在我們周圍，還有很多處於人生早期階段的「冉阿讓」。他們日後是不是會像小說主人公那樣受到良知感召而與過去決裂，走上人生新路，沒有人知道。擺在我們面前的問題是：為了讓民眾能避免生活在罪案傷害的恐懼中，我們更需要哪一類人？「米利埃神父」，還是「沙威警長」？

警察 灣區 監獄

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