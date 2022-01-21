搶劫，為什麼如此理直氣壯

近期灣區的打砸搶劫，著實令人擔憂。舊金山和屋崙自不必說，東灣佛利蒙，連續多年被評為全美最安全城市，日前一個晚上就有30多輛車被砸碎車窗搜掠一空。作案地點就在警局對面，似乎有意要給警察 好看。

史丹福購物中心，高檔商店林立，晝夜保安巡邏，但兩位年長女士日前在中心用餐時，遭人持槍搶劫，案發下午2、3點鐘，光天化日之下人來人往，搶嫌得手後騎腳踏車悠閒離去，沒事人一樣。

消息在社群 網上迅速流傳，許多人感嘆：這是什麼世道？

世道真有些不一樣，搶劫也在進化中。有人提著袋子進入藥店，橫掃貨架後，在保安注目下，大搖大擺理直氣壯地出門。去年底在灣區興起、而後蔓延全美的集體大規模快閃搶劫，興師動眾浩浩蕩蕩，連到場警察也束手無策。他們還利用社群網聯絡策應，上網銷售贓物，被調侃為善用高科技的「零元採購」。

談到治安不靖，許多人認為加州 2014年通過的第47號提案應負主要責任。該提案將搶劫偷竊重罪金額提升到950元，不超過這個數字的一律按輕罪發落。的確有研究指，提案通過後，加州搶劫偷盜確有所增加，但很快又回落。因此很難將罪案增加與該提案掛鉤。可作為旁證的是，在共和黨主導的州如德州，偷竊重罪的門檻高達2500元，但並未出現誘發犯罪的指責。

顯而易見，第47號提案或許與當前搶劫偷竊增加有關，但顯然不是主要原因，更不是唯一原因。

社會心理學家基斯．佩恩（Keith Payne）認為，美國社會的許多問題包括犯罪問題，究其根本原因，是貧窮與不平等造成的，其中，不平等比貧窮更根本。

貧窮和不平等，有關連但並不等同。貧窮指人自身擁有的匱乏，而不平等則是指與他人的比較。貧窮是可忍受的，尤其當周圍的人大多處在貧窮中的時候，但不平等意味著不公平，意味著同樣時空下「我不如人」，這比貧窮更讓人難以承受。如果說，貧窮有時會激發鬥志，通過個人努力改變現狀，不平等則更可能讓人將怨恨目標指向他人，將責任推給社會，由此引發對他人和社會的敵意。

心理學家還指出，不平等引發的仇恨心理，會通過家庭延續，形成惡性循環：既然父輩都無以改變他們的命運，我又何能? 既然是爛命一條，我又怕誰? 在看不到改變命運的機會，搶劫偷盜成了選擇。

第47號提案及其他防罪立法，有必要加以檢討作出修改，但更應檢討的是制度與文化中的不平等因素，唯有暢通社會流動管道，讓人看到改變命運的希望和機會，才能從根本上去除犯罪土壤。

不患寡而患不均，古今中外，概莫能外。