我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

搶劫，為什麼如此理直氣壯

劉玉昕

近期灣區的打砸搶劫，著實令人擔憂。舊金山和屋崙自不必說，東灣佛利蒙，連續多年被評為全美最安全城市，日前一個晚上就有30多輛車被砸碎車窗搜掠一空。作案地點就在警局對面，似乎有意要給警察好看。

史丹福購物中心，高檔商店林立，晝夜保安巡邏，但兩位年長女士日前在中心用餐時，遭人持槍搶劫，案發下午2、3點鐘，光天化日之下人來人往，搶嫌得手後騎腳踏車悠閒離去，沒事人一樣。

消息在社群網上迅速流傳，許多人感嘆：這是什麼世道？

世道真有些不一樣，搶劫也在進化中。有人提著袋子進入藥店，橫掃貨架後，在保安注目下，大搖大擺理直氣壯地出門。去年底在灣區興起、而後蔓延全美的集體大規模快閃搶劫，興師動眾浩浩蕩蕩，連到場警察也束手無策。他們還利用社群網聯絡策應，上網銷售贓物，被調侃為善用高科技的「零元採購」。

談到治安不靖，許多人認為加州2014年通過的第47號提案應負主要責任。該提案將搶劫偷竊重罪金額提升到950元，不超過這個數字的一律按輕罪發落。的確有研究指，提案通過後，加州搶劫偷盜確有所增加，但很快又回落。因此很難將罪案增加與該提案掛鉤。可作為旁證的是，在共和黨主導的州如德州，偷竊重罪的門檻高達2500元，但並未出現誘發犯罪的指責。

顯而易見，第47號提案或許與當前搶劫偷竊增加有關，但顯然不是主要原因，更不是唯一原因。

社會心理學家基斯．佩恩（Keith Payne）認為，美國社會的許多問題包括犯罪問題，究其根本原因，是貧窮與不平等造成的，其中，不平等比貧窮更根本。

貧窮和不平等，有關連但並不等同。貧窮指人自身擁有的匱乏，而不平等則是指與他人的比較。貧窮是可忍受的，尤其當周圍的人大多處在貧窮中的時候，但不平等意味著不公平，意味著同樣時空下「我不如人」，這比貧窮更讓人難以承受。如果說，貧窮有時會激發鬥志，通過個人努力改變現狀，不平等則更可能讓人將怨恨目標指向他人，將責任推給社會，由此引發對他人和社會的敵意。

心理學家還指出，不平等引發的仇恨心理，會通過家庭延續，形成惡性循環：既然父輩都無以改變他們的命運，我又何能? 既然是爛命一條，我又怕誰? 在看不到改變命運的機會，搶劫偷盜成了選擇。

第47號提案及其他防罪立法，有必要加以檢討作出修改，但更應檢討的是制度與文化中的不平等因素，唯有暢通社會流動管道，讓人看到改變命運的希望和機會，才能從根本上去除犯罪土壤。

不患寡而患不均，古今中外，概莫能外。

社群 警察 加州

上一則

灣區37號公路 最快2040年可能被海淹沒

下一則

環評送審 運動家屋崙新球場案又邁一步

延伸閱讀

加州新冠住院數逼近疫情高峰 醫護吃緊

加州新冠住院數逼近疫情高峰 醫護吃緊
數據顯示:Omicron威力 可能減緩 但住院與病故未來還會攀高

數據顯示:Omicron威力 可能減緩 但住院與病故未來還會攀高

蒙郡政府提案疫苗護照 商家反對

蒙郡政府提案疫苗護照 商家反對
病人躺救護車 醫院外苦等數小時 加州緊急醫療挨轟

病人躺救護車 醫院外苦等數小時 加州緊急醫療挨轟
Omicron毒株威力 可能已在減緩中

Omicron毒株威力 可能已在減緩中

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

2022-01-13 19:14
華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

2022-01-13 19:14
S女士向警方報案，不過警方也坦言，對於這類跨境詐騙，恐難破案。（記者李榮／翻攝）

26萬飛了 帳戶清零才知上當 受害人泣訴瀕死：家散了

2022-01-14 16:15
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)

夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

2022-01-15 02:14
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相