最近幾位藝人過世，像是削髮為尼的當年玉女 劉藍溪，「黃金女郎」貝蒂.懷特（Betty White） 或者好萊塢第一位黑人 影帝薛尼鮑迪（Sidney Poitier）。花謝花開本是常態，明星離世總引起關注。

最值得一提是94高齡離席的薛尼鮑迪。他應是華人第一個認得的黑人明星，「誰來晚餐」「吾愛吾師」家喻戶曉。但過世以來，最受談論的是也得過奧斯卡最佳電影 ，但中文世界較少談論的「惡夜追緝令（In the Heat of the Night） 」。

紐約時報的評論家，普利茲獎得主Wesley Morris甚至稱鮑迪是美國最偉大明星，而不是約翰韋恩或卡萊葛倫。鮑迪的歷史定位比藝術本身更深廣。他改變人們如何看事情、與人相處、自我認定、追求什麼。本身亦是黑人的Morris說：「如果這不是偉大，什麼才是？ 」

你我同為美國的少數民族，不妨參考其中的價值判斷。

所以要提 「惡夜追緝令」。鮑迪演費城警局的一哥，到密西西比州探母，搭夜車回東岸時在月台上被攔截帶回警局。小城有白人被謀殺，這人打算來設廠投資，死於非命可不得了。鮑迪是外來客，又是黑人，身上不少現金，被列嫌疑犯。弄清楚他是遠來很會念經的和尚，白人警長雖歧視黑人，也不得不靠鮑迪破案，最後且不得不服氣，將他視為能幹的同業，而不是「一個黑人同業」 。

電影攝於1967年，金恩被暗殺是下一年。這種時空下，片中一幕石破天驚。白人警長帶著鮑迪到棉花大王家中問話。棉花田一望無際，黑色農工默默做事，鮑迪進到富人的蘭花房，鮑迪追問死者是否來過花房。白富人哪受過黑人這種氣？出手就賞鮑迪一耳光。鮑迪想都沒想也回敬一記耳光。

影評家看這兩巴掌都說不得了。彼時黑人仍遭私刑吊死，扇白人耳光可能當場就被殺掉。但鮑迪這一巴掌揮給全美國看、給全世界看。

鮑迪當時是片酬最高的黑人，他接演條件是不在南方出外景，因曾在某州差點被幹掉。於是電影到伊利諾州去拍，大棉花田必需到田納西取景，鮑迪不得不前往，住旅館時枕頭下都放著槍。

這是美國一路走來的路，種族問題沒有因為鮑迪打白人一耳光而消失，五十年後反更嚴重。鮑迪生在英屬巴哈馬，人口千人的「貓島」，生時僅三磅，種番茄的老爸小棺材都釘好了。他10歲半才識字，書只讀到12歲半， 15歲到佛羅里達依靠哥哥，第一份工是送藥給一白種女人。她要他繞到後門否則拒收，關門時差點打到他鼻子。

這樣的鮑迪成了全美國影史最偉大的明星，應該說美國還是有希望的。