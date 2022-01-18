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拜登從哪裡跌倒 就從哪裡爬起

邱鴻安

拜登民調支持度又再創新低，最新的昆尼別克大學民調顯示，拜登的滿意度只有33%，這是二次大戰以來的最低。這種情況反映拜登和民主黨的情勢緊急，因為今年是期中選舉年，在任總統支持度直接影響選舉結果，白宮必須設法挽回民調，否敗支持度持續在谷底，選舉大敗就會到來。 

昆尼別克的民調還顯示，拜登在一些主要議題也得不到多數支持，例如在經濟方面，只有34%的人滿意他的工作，在抗疫方面，只有39%的人滿意；還有，去年8月時，44%的獨立選民支持拜登，現在則減至25%；去年8月時，66%的西裔選民支持拜登，現在減至49%。 

國會山莊報14日評論說，在此之前的一周，是拜登上任以來處境最糟糕的一周。因為消費物價指數飆至40年來最高的7%，Omicron導致住院人數激增，聯邦最高法院又推翻拜登的「企業員工強制打疫苗規定」，股市則因為聯準會準備升息而持續下跌。疫情再起、物價大漲和股市下跌都使美國人不快樂。 

拜登上任100天時，他的滿意度是56%。但自從8月美軍狼狽從阿富汗撤軍後，他的支持度就開始下跌；去年暑假，Delta肆虐，接著9月之後，物價開始大漲。聯準會去年一直說高通膨是暫時性的，以致犯下可怕錯誤，誤延了半年才去遏抑通膨。結果是，由去年暑假至今，拜登的民調每況愈下，一直跌至目前的谷底。

那麼，拜登該如何救亡？白宮和民主黨有什麼政策和立法，去挽回支持度？必須針對兩點，一是修正過去一年左傾的社會福利路線，不能再受民主黨內進步派的要脅，必須改行比去年溫和的路線。 

二是必須針對選民不滿的議題下手，例如美國人對物價和疫情不滿，白宮要推立法，就必須以消除不滿為目的。白宮不能像上周那樣，倉卒在國會推廢除「冗長辯論」，藉此通過改革投票權的法案，廢除冗長辯論不但得不到共和黨支持，連一些民主黨人也反對，更重要的是，這項立法無助於消除選民對物價和疫情的不滿。 

那麼，有什麼具體立法項目可以進行？拜登應從哪裡跌倒，就從哪裡站起來。去年下半年，拜登一直在推1.85兆元的「建設未來法案」，卻因為兩名黨內溫和派參議員反對而失敗；拜登和民主黨可大幅修正這項法案，減少法案中的社會福利開支，以示拜登政府對財政負責，其中可減少兒童抵稅額和氣候變遷的支出，讓黨內的自由派和溫和派都可接受。唯有這樣，拜登才可能止損和挽回支持度。

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