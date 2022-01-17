張安、谷愛凌與北京冬奧會

最近佛利蒙市議會通過議案，表揚美國乒乓球運動員 、佛利蒙居民張安(Lily Zhang)在2021年11月世界乒乓球錦標賽上榮獲混合雙打銅牌。這是歷史上美國運動員在這個項目最好成績。

張安的混雙搭檔是中國乒乓球選手林高遠。去年正值美中「乒乓外交」50周年，兩國乒乓高手聯手組隊參加世錦賽並取得佳績，有重要意義，充分顯示美國和中國這兩個偉大國家完全可以合作共贏。在體育方面是這樣，其他方面也應如此。

北京冬季奧運 會即將揭幕。最近谷愛凌的名字經常在媒體上出現，越來越受到關注。這位年僅18歲的自由式滑雪名將也是灣區居民，出生在舊金山，母親來自中國。她已被史丹福大學錄取，但是為了奧運夢，將入學時間延後至冬奧會後。

谷愛凌在2019年轉為中國國籍，今年首次代表中國參加冬奧會。隨著冬奧會的臨近，谷愛凌也狀態大熱，最近已連續在各項賽事中奪金。她被視為中國在冬奧會雪上項目奪金熱門，並迅速成為中國體育迷的偶像。

無論谷愛凌在冬奧會上能取得怎樣的成績，相信這位具有美中雙重背景的滑雪女孩，能為兩國合作架起新的橋梁。

冬奧會近了，灣區華人社區陸續開展相關慶祝活動。但是與2008年北京奧運會時熱鬧情形相比，氣勢規模都有落差。當然有疫情的原因。當前美中關係處於低谷的政治氛圍，不知是否也有影響。

美國發起對北京冬奧 會「外交抵制」，不派政府代表團出席，未必是最好選擇。中國可能確實存在很多問題，需要關注。但奧運會是不是表達關注的最佳場合？半個世紀前的「乒乓外交」能打開美中交往大門，「冬奧外交」為什麼不能成為重啟對話的良機？

前總統川普素以爭議性言論聞名。但是他反對抵制北京冬奧會的發言，卻值得點讚。他說：「我看過卡特那樣做，相當糟糕，傷害了運動員。抵制奧運會不是強有力的表現，反而讓我們像是輸家」。

川普指的是因蘇聯1979年入侵阿富汗，美國、西方國家集體抵制1980年莫斯科奧運會。當時中國也參加抵制，使得中國運動員登上奧運舞台時間晚了四年。那屆奧運會閉幕式上，吉祥物小熊「米沙」黯然落淚一幕，令人難忘。

四年後，作為報復，蘇聯和東歐國家則集體抵制1984年洛杉磯奧運會。

政治歸政治，體育歸體育。奧運會是運動員的盛會，不應該受到政治干擾。1980和1984那兩屆不完整的奧運會，不需要再重複。讓我們為美國、中國及世界各國健兒加油，期待他們在北京冰雪世界中以精彩表現贏得亮麗成績。