社安金調漲 買不到三條雞卷

今年第一筆社安金 已發出。就像政府敲鑼打鼓所說，「加薪」近百分之六。如果之前月領1000元，可以加60元。

不少人卻都無感。醫保要付的錢也漲了。比如Part B漲約21元，補充保險的支出有人漲7元，半年之後還要漲。七折八扣，所謂加錢只剩微乎其微。

通貨膨脹造成物價漲就像你的水桶漏水，汨汨流出。社安金的添加只像微雨飄過，怎能有感？

朋友說她還沒意識到養老金漲，倒感受到自己最愛吃的台灣式雞卷以每一兩周就漲一元的速度在調升。年紀大想念家鄉味，又難以飛回亞洲旅遊探親，想吃點小時熟悉的味道，才知雞卷味道退步而價格猛漲。向店家抱怨兩句，對方立刻堵上一句：「現在哪樣東西不漲？ 」

疫情使鄉愁也通貨膨脹，可悲的是，在鄉愁的膨脹和物價的膨脹兩相擠壓下，荷包更扁了。朋友說，社安金每月多領的錢，不夠她買三條雞卷。

另一朋友斬釘截鐵說，加州 對老人無情。這兩天聽說，州長紐森 打算把所有低收入的無證移民都納入健保Medi-Cal，會是全美國第一州，最快2024年開始，預計每年要花納稅人27億。加州預估今年的稅收盈餘達460億，紐森認為錢不是問題。

加州認為，染Covid者西語裔占一半，死亡占四成五，但西語裔只占全加州人口三成九，不均等情況必須解決。推動者說，不納保，小病不醫養成大病，最終要花更多錢。

紐森跑得比誰都快，打算留名青史，議會目前民主黨占超級多數，共和黨反對都是狗吠火車，預計這個要給無證移民的大禮無法擋。

朋友說，紐森對遊民很有感，處心積慮替他們改善待遇。紐森對小孩子也得照應，否則父母的票都跑光了，政客最愛說「投資教育就是投資未來」。但老年人的未來並非愉快的話題，而是個難題。疫情死最多就是老人院的老人； 美國藥價不合理一直解決不了，最受罪也是老人。老人其實最忠心在投票，但加州錢太多幾曾想到給老人添點福利？

移民老者又比白人晚境更淒涼。灣區耆英居民有人可享房價紅利，當初三、五萬買的房，如今以兩、三百萬賣掉，繳完稅，腰纏現金到老人院去花。靠單薄的社安金是活不下去的。

一位華裔音樂教學名師，久未問候才知他已搬到東岸與女同住，較能照顧到。他感歎，若不賣掉南灣小房子，一定不夠用的。灣區老人公寓月繳萬元是常事，加上看病不便，是多數人想回台灣走人生最後一哩路的主要原因。

近日在某家華人診所前見一對老夫婦，冬日裡徘徊一個多小時未能離去，趨前問候才知仍在等Uber，兩老相依情景令人感觸。都說老人輪流做，哪天輪到那些夸夸其言的政客自己也老了，也許就懂了吧。