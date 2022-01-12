2021年不太成功的技術

MIT 技術評論，是一份有份量的技術性刊物，對全球技術的發展做深入報導，也對專業領域深入分析、評估。剛進入 2022，就選出來 2021 年「最壞」的技術，也就是失敗的技術。技術的好壞見仁見智、難以判斷，暫且以「不太成功」替代，以下簡介幾項，成功與否讀者自行判斷。有趣的是，有的技術概念發展得太快，反而引出了麻煩，現在就從麻煩說起。

元宇宙 麻煩的開始

扎克伯格從 Facebook 進展到 Meta，說大家都可以在元宇宙工作與遊戲，而在數位現實之中可以是任何人、做任何事，那你要原樣相貌還是試著妝裝一下，成為「元民」？這不是電玩，是用在社交媒體，要自己打扮的漂漂亮亮，以致有大量的年輕的少女少婦試著用美容濾過器 (Beauty Filter)，對著電腦化妝。這種過濾器很多，Snapchat、TikTok、Instagram 都有，大部分是修整成光滑的皮膚，俏皮的小翹鼻，動人的大眼睛，讓現實達不到的虛幻自己，數位傳播。

這些少女試圖改變自己漸漸習以為常，給自己帶來快樂嗎，或找了滿意的虛擬自己嗎？也許有、也許未必。吹哨人終於出現，她是 Frances Haugen，是資料科學家，去年辭去 Facebook 產品經理職務，披露 Facebook 知道他們的產品有害於青少年的精神健康，對於上癮的使用 Instagram 來展現影像，求「讚」、相互比較，也有資料顯示有害兒童健康，並對青少年製造一個有毒的環境。

MIT 技術評論說，大家使用它感覺很不好，但又不能停，美容濾過器讓人們看起來很好，但不感覺幸福。這是元宇宙麻煩的開始。

太空 旅遊

太空旅遊，是真的宇宙，不是元宇宙，維基百科解釋是人類為休閒在太空的旅行，這當然也是億萬富豪的夢想，2021 年把這個稀有的旅遊市場吵得很熱。英國 Richard Branson 爵士創辦的 Virgin Galactic 太空船，載著爵士本人升空。Amazon 老闆 Jeff Bezos 創辦的 Blue Origin 太空船，也載著 Bezos 本人到太空一遊，後來又邀請星艦迷航 (Star Trek) 艦長庫克 William Shatner 首次飛進太空，成為趣談。太空旅遊無疑是獨特的經驗，也許不久會有很多人想升空。

Bezos 想的是像一個辦公的公園，有如一塊礁石在地球軌道盤旋，大家可以租借空間，拍攝電影。至於 Branson 爵士說為什麼票價高達 20 萬美元以上（現在漲到 45 萬美元），是因為要籌款讓以百萬計的兒童，興奮的等待有一天能到太空。但 2021 年的太空旅遊做到了什麼？只能載幾名乘客，上升到太空邊界，大家體驗一下無重力，不到半小時就要返航。MIT 技術評論質疑這個為富豪及其親友設計的太空旅遊，重點在哪裡？又有人說這是純粹浪費。

網路勒索

勒索軟體 (Ransomware) 的惡毒無人不痛恨，用密碼鎖住資料檔案，讓受攻擊的公司動彈不得，只好給錢贖回被電子綁票的資料。MIT 技術評論說這是蓬勃的行業，據網路安全公司 SonicWall 的統計 2021 年創了紀錄，有 5 億件勒索攻擊。為什麼勒索攻擊突然讓大家感覺這麼狠毒，主要是攻擊對象偏重大型公司，或關鍵的基礎建設，但問題的根本要回到以前。SentinelOne 列出六項原因擋不住勒索軟體：大家用的軟體有太多漏洞，老練的攻擊打敗簡單的安全措施，勒索的報償遠大的於風險，加密貨幣讓付錢容易，企業的慣性仍維持過時安全系統，認為攻擊發生在設備，不在雲端。

事件發生在 2021 年 5 月 7 日，一家叫 DarkSide 的勒索駭客把 Colonial Pipeline 的檔案鎖住，這條管線長 5,500 哩，從 Huston 到 New York，運送汽油與其他燃料，管線公司立即支付了超過 400 萬美元的比特幣，雖然如此，美國東海岸的加油站仍不時發生 臨時的混亂。攻擊關鍵基礎建設引人注意的程度，超過了攻擊者的預期，經 FBI 的介入追蹤，拿回來贖金的半數，而 DarkSide 也在網站宣布停止營業。不過大家都知道，只要有人付贖金，他們一定會回來。

阿茲海默新藥事件

美國 FDA 近 20 年來，首度核准 Alzheimer 症新藥，藥廠 Biogen 以 Aduhelm 為新藥藥名，獲准用於治療 Alzheimer 症引起的輕度認知障礙及早期失智症。誰都知道最好的藥是便宜、安全、有效，但 Aduhelm 正好相反，2021年在美國出售一年量需 56,400 美元，同時也沒有多少證據對病人有幫助，卻有腦腫的風險。這個藥是附在腦斑 (Brain Plaques) 的抗體，經大量病人實驗沒有顯著效果，FDA 不顧內部專家的反對，決定核准上市，數名專家因而辭職，說可能是美國近代最壞的藥品核准決定。

沒人反對治療 Alzheimer 症需要新方法，但這次的核准會不會造成用薄弱證據、也就是替代指標（Surrogate Marker）核准的趨勢，是 MIT 技術評論提出的論點。Aduhelm 可以藉失智標記衡量腦斑，FDA 就結論說有「合理的可能」對病人有效，但問題是，還沒有人知道，腦斑是致病的來源，還是病發的症狀。Aduhelm 是 20 年來第一次 Alzheimer 的新藥，已經失敗，使用的病人微不足道，至少有一名病人因腦腫而死，製藥公司把售價演半，研究負責人辭職。