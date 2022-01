英文有句話:「只有死亡和稅賦是確定的」(Only death and taxes are certain)。但是在Covid疫情 時期,尤其是傳染力超強的Omicron變種病毒面前,這話或應改為「只有檢測和疫苗是確定的」(Only tests and vaccines are certain)。疫情大流行給人們生活帶來太多不確定性。許多以前確定無疑的事,疫情下都要打個問號。

華人 是最重視教育 的族群。對於學齡兒童家庭來說,家長每天早晨送小孩到學校上課,是天經地義的事。但是這段時期,他們可能發現小孩到了學校卻無課可上。因為老師沒有來。最近老師集體缺席,或因染疫,或因懼怕疫情而請假。

據報導,4日這一天,舊金山各學校有六百多課堂教師缺席。因代課老師不足,學區總監也必須親自上陣參與代課。6日更有900多名教職員未到崗,校園危機進一步加劇。

同樣的危機也出現在一灣之隔的屋崙。7日屋崙聯合學區約500教職員稱病請假,迫使12所學校關閉。許多家長送孩子到校後,卻被要求返家,因為學校停課了。

這自然引起不少華人家長反彈。他們認為,給孩子上課就是教師的工作。教師若無正當理由而集體請假缺席,令學校停課,將使孩子受教育的權利受到損害,並擔心這樣狀況延續下去,將給孩子學業及心理健康造成不良影響。

然而教師一方也有話要說。他們表示,發起罷課是因對工作環境不滿,希望外界了解教師及工會提出的衛生安全要求,包括近期改為遠距教課、規定校內必須戴N95及KN95口罩、延長教師有薪病假等。

家長與教師雙方都有道理,沒有一定誰對誰錯。在學校,學生和教師是不可分割的共同體。學生受教育權利固然應得到保障。另一方面,教師也有權要求在安全健康工作環境下給學生上課。當前疫情嚴重,非常時期,更需要彼此相互理解相互支持。

疫情帶來不確定性遠不止此。以前美國華人回中國非常方便。只要上網買張機票,上了飛機睡一覺就到家了。但是Omicron肆虐,造成1月至2月美中航班大面積熔斷,加上嚴格的檢測隔離程序,華人返中已是難上加難。

疫情之下,就連網球世界球王約克維奇也受到不確定性的衝擊。他如往年一樣參加澳洲網球公開賽,卻因東道主的疫苗政策而被拒之門外,成為國際大新聞。事件還在發展中。

當然,確定的事情也是有的。北京冬奧會就確定將如期舉行。只是當看到開幕式總導演人選已確定,難免有這樣的疑問:「怎麼又是他?除了張藝謀之外就找不出別人了嗎?」