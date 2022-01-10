英文有句話：「只有死亡和稅賦是確定的」（Only death and taxes are certain）。但是在Covid疫情 時期，尤其是傳染力超強的Omicron變種病毒面前，這話或應改為「只有檢測和疫苗是確定的」(Only tests and vaccines are certain)。疫情大流行給人們生活帶來太多不確定性。許多以前確定無疑的事，疫情下都要打個問號。

華人 是最重視教育 的族群。對於學齡兒童家庭來說，家長每天早晨送小孩到學校上課，是天經地義的事。但是這段時期，他們可能發現小孩到了學校卻無課可上。因為老師沒有來。最近老師集體缺席，或因染疫，或因懼怕疫情而請假。

據報導，4日這一天，舊金山各學校有六百多課堂教師缺席。因代課老師不足，學區總監也必須親自上陣參與代課。6日更有900多名教職員未到崗，校園危機進一步加劇。

同樣的危機也出現在一灣之隔的屋崙。7日屋崙聯合學區約500教職員稱病請假，迫使12所學校關閉。許多家長送孩子到校後，卻被要求返家，因為學校停課了。

這自然引起不少華人家長反彈。他們認為，給孩子上課就是教師的工作。教師若無正當理由而集體請假缺席，令學校停課，將使孩子受教育的權利受到損害，並擔心這樣狀況延續下去，將給孩子學業及心理健康造成不良影響。

然而教師一方也有話要說。他們表示，發起罷課是因對工作環境不滿，希望外界了解教師及工會提出的衛生安全要求，包括近期改為遠距教課、規定校內必須戴N95及KN95口罩、延長教師有薪病假等。

家長與教師雙方都有道理，沒有一定誰對誰錯。在學校，學生和教師是不可分割的共同體。學生受教育權利固然應得到保障。另一方面，教師也有權要求在安全健康工作環境下給學生上課。當前疫情嚴重，非常時期，更需要彼此相互理解相互支持。

疫情帶來不確定性遠不止此。以前美國華人回中國非常方便。只要上網買張機票，上了飛機睡一覺就到家了。但是Omicron肆虐，造成1月至2月美中航班大面積熔斷，加上嚴格的檢測隔離程序，華人返中已是難上加難。

疫情之下，就連網球世界球王約克維奇也受到不確定性的衝擊。他如往年一樣參加澳洲網球公開賽，卻因東道主的疫苗政策而被拒之門外，成為國際大新聞。事件還在發展中。

當然，確定的事情也是有的。北京冬奧會就確定將如期舉行。只是當看到開幕式總導演人選已確定，難免有這樣的疑問：「怎麼又是他？除了張藝謀之外就找不出別人了嗎？」