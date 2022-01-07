提出歷史終結論的知名學者福山，在談到去年1月6日國會騷亂時說，這是美國民主走向衰敗的一天。 他還說，當年依據美蘇兩大陣營提出歷史終結論時，低估了兩個關鍵因素，其一，創造一個現代、公正、廉潔的民主國家的困難，其二，先進的民主國家政治衰敗的可能性。

如果說，一年前的國會暴動，證明民主的衰敗是有可能的，那麼看看今天人們對這場暴動的態度，就不得不說，衰敗仍在繼續中。

事件的一方，繼續譴責暴徒與指使者的罪行，以悲情控訴換取支持，矢言追究到底；另一方，則仍堅持陰謀論，指控選舉結果被偷走，準備並發誓2024奪回政權。

2020大選結束時，就有學者指出，川普 雖然輸了，但川普主義沒輸。獲七千多萬選票支持的川普，背後有著強大的民意基礎，拜登 贏了白宮 ，但分離與分裂的民意仍在。川普四年執政，固然加劇了分裂和分離，但從根本上說，川普本人也只是這一分離大潮的果，而不是因。沒有川普，還會有其他人。

因此，今天檢討國會暴動，不應停留於事件表象，而探究背後更深層的原因：是什麼讓美國左右兩派雞同鴨講，讓本該牽制又協調的政治機制碎片化失去效能，讓社會與族群分崩離析。

福山說，造成民主衰落的原因是多方面的。全球化和經濟變革讓許多人掉隊，不平等與貧富差距擴大，更重要者，城市中受過高等教育的專業人士和堅持傳統價值的小鎮及鄉村居民之間的文化與價值隔閡加深，這涉及到歸屬感和尊嚴，其衝擊力勝過經濟。

政治的天平也遵循著自然法則，當一方離開天平中點越遠，另一方也自然會拉開距離，以便保持某種平衡態勢。

再加上選舉政治，政客為拉攏選民語不驚人死不休，虛張聲勢誇大其詞，結果便是左右陣營失去基本的信任和對話可能，在極端化的道路上越走越遠。

今日美國，亟需有遠見的政治家，跨越分歧向中間靠攏，通過妥協和放棄部分利益，一點點建立共識，而不是在左右惡鬥中繼續內耗空轉。

不僅美國，政治極端化、碎片化、喪失管理效能，也是整個西方民主國家共同的困境，民主的威望和尊嚴日益喪失，以致於任何國家現在都可以自稱是民主制度，因為，「你們所說的民主也不過如此而已」。

如總統拜登所言，民主國家最大當務之急，是找到克服分裂的辦法，以證明民主的價值和有效。這是一項艱巨的任務，有很多未知未明因素，不過，有一點可以肯定，如若繼續相互指責，是決然找不到克服分裂的辦法的。