拿一棟房子的錢加價搶房

矽谷的桑尼維爾(Sunnyvale）是前總統柯林頓 稱讚宜居的城市。柯林頓要交棒，高爾出來選總統時還親到桑尼維爾拉票。但對華人來說，因為高中學區比不上鄰近的薩拉度加市和庫比蒂諾市，桑尼維爾房價 並不算亮麗。

後來蘋果公司在庫市和桑市交界蓋飛碟形世界總部，桑尼維爾靠南的房價火速上漲。

住這一帶的朋友說，她家附近最近賣掉兩棟房子，分別是兩天和三天內即成交，各有35份標單和8份標單，後者標單少是因為完全沒整理，賣相差，但得手 215萬。經過整修的房子可就賣了245萬，兩天就被搶走。兩棟房子1960年代初期第一手都是用3萬美金買的。

朋友對245萬這房子嘖嘖稱奇。這房子靠近她家，短短時間兩度易手。第一次賣200萬元，某家公司全數付現金買走，工人火速前來，該修的修、該刷的刷，一個月後再上市就賣得245萬，扣去整修成本，轉身就賺一成! 買者夫妻都在高科技名公司供職，付得起這個價。

一代有一代的命，朋友1980年16萬買的房子，當時已覺是最初價的5倍。但如今輪到她慶幸。本報去年聖誕節才報導也是Sunnyvale的房子，1300多呎，開價180多萬，以268萬賣出，整整加價 80多萬。她一查地圖，就在她家附近呢。

另個老同學有類似經驗。城市不同，在聖荷西。這區域因高中佳，房子一向容易脫手。可最近例子是附近地皮最小的一棟，才5000多呎，居住面積就跟公寓差不多，才千餘呎，即30坪多一點點 。推出時「只」 要價約200萬，周末許多人去看房，沒兩下就看完了，大家走出門外，站在街上議論紛紛。

一個多月過去，最近查資料，竟是以260萬賣掉的。加價60萬元。

老同學是千禧年搬來灣區 的，狠下心買了目前住的房子，每月付完貸款只能「 兩手插口袋裡看別人玩」，因為已沒有閒錢。

如今，人家用來搶房子的加價，就足夠付他當年的全額還有餘。這有通貨膨脹在內，且老同學也高興不起來。如他也賣房，就得提著鋼盔參加搶屋大隊去另買一棟，賺的差額裡，他和妻子加起來有50萬元免稅，仍要付鉅額稅金。

花260萬買房子，今後每年房屋稅就約3萬元，這是何等沉重的殼。作家張愛玲在「天才夢」 裡說：「人生是一襲華麗的袍子，裡面爬滿了蝨子。」風光必有代價，繁華後頭仍有煩惱。拿來形容今天灣區房市，似也有點道理。