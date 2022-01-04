2022 加州汽油價破6元

新年伊始，大家最關心兩種數字，一是疫情的，二是物價的。

Omicron病毒正橫掃全美，單日的新增確診人數十分驚人，12月30日那天全美58萬人確診；自兩年前疫情爆發以來，全美感染人數已超過5500萬，死亡人數超過82萬。

在物價方面，連鎖加油站GasBuddy預測，加州 今年的汽油價(指一般無鉛汽油)每加侖將會突破6元。這將會是史上最高紀錄。

GasBuddy的預測報告說，今年6月，當夏季駕車旺季開始時，灣區和洛杉磯的汽油價將會升至接近6元，汽油價向來最貴的舊金山，將會突破6元。如以一缸油16加侖計，那麼加一次油，就可能超過100元。

舊金山上月的汽油平均價是4.815元，單月漲幅15%；一年前的12月只是3.33元，一年漲幅達43%。這只是平均價，舊金山和灣區不少加油站，一般無鉛汽油都要超過5元。

為什麼加州夏天汽油特別貴？因為加州夏天改用「夏季汽油」，以符合環保標準，練油成本增加，導致使零售價增加。GasBudyy又預測，2022年的原油每桶要85元至90元，1月3日是76元，上周平均是78元；2021年的原油供應緊張，只有4億3200萬桶，少於過去五年平均的4億6000萬桶，所以處於供不應求的狀態。

去年秋天，物價開始大漲，10月的消費物價指數漲6.2%，創1990年以來的30年新高，11月再漲至6.8%，又創1982年以來的39年新高；食物、汽油和租金等大漲，對民生打擊最大，低收入家庭最為捉襟見肘。加滿一缸油要70元，這是數十年來沒有的事。

中餐館的食物尤其離譜，疫情爆發之初，已普遍漲價三、四成；Delta肆虐時又掀起一波加價潮，現在Omicron橫掃全美，新一波的漲價又告開始。兩年來，外賣盒飯是新常態，原來10元一盒的，現在至少要15元，有些甚至漲價七、八成。

物價何時回落？不少分析師預測，今年第一季是物價高峰，第二季供應瓶頸將逐漸紓緩，但更多研究顯示，不半年物價才能回落。

高通 膨是個大問題。上月15日聯準會終於宣布調整政策，從容忍高通膨變為控制高通膨，一面減縮兩年來每月1200億元的購債計畫，一面又準備升息 ，預計今年至少升息三次。

聯準會預計於今年3月結束全部1200億的購債行動，因此3月是個關鍵時刻，如果屆時減縮購債取得成效，通膨開始回落，那麼就萬事大吉；但高通膨不易控制，如果屆時減縮購債未見成效，聯準會就會被逼採取更積極的手段，例如加快升息步代和增加升息次數。升息周期一旦開始，美國的經濟和股市環境勢必大大改變。