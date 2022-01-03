2022, 你往何處去

2022年已經來臨。許多展望新年文章都表達了這樣的願望：剛過去的2021年很糟，整整一年都籠罩在疫情 陰影下，通貨膨脹和治安惡化的噩夢更揮之不去。希望2022年能變好一點。

美好願望可以理解。但是能否實現，單從2022年開局來看，不容樂觀。從當前幾大新聞熱點可看出，2022年可能仍是艱難一年，挑戰與希望並存。

首先是新冠肺炎疫情。當Covid-19疫情在2019年底傳出時，人們可能未曾想到，時隔兩年之後仍然未能看到疫情結束的曙光。儘管疫苗已廣泛接種，但疫情仍在肆虐。

美國仍處於Omicron變種病毒傳播高峰。據報導，2021年最後一星期裡，美國新增確診病例超過190萬例，相當於每一秒鐘有三個美國人染疫。第一大州加州 確診超過500萬例，居全美之首。數據梀目驚心。

但是美國人民歡度聖誕新年假期的興緻似並未受影響。紐約時報廣場傳統除夕倒計時活動，雖因疫情而規模縮水，仍擋不住民眾前往觀看的熱情。南加州的新年玫瑰花車大遊行，也在停辦一年後再度回歸。灣區民眾則滑雪的滑雪，聚餐的聚餐，已經習慣將口罩視為日常生活的一部分。

大洋另一邊的中國，則是另一番景象。臨近年終，古都西安傳出疫情。雖然與美國相比，西安疫情可說輕微，但是以「清零」為目標的當地政府，卻將這座1300萬人口的城市徹底封城 。這在世界其他地方都難以想像。

西安封城之後，有網友貼出一張照片，顯示龐大的西安火車站空無一人。底下寫著：「這可能是自從隴海鐵路開通以來，第一次出現這樣的景象」。

封城能否達成清零效果，尚待觀察。但是自西安封城以來，網路已多次傳出，西安居民因無法外出買菜，家中斷炊而上網求救的消息。更有外地懷孕九個月的孕婦，因封城而滯留西安，無法赴醫院診療。

看到這樣的消息，令人擔憂。讓我們為西安祈福，希望當局千萬不要為了達成清零目標，而讓這座城市遭受比疫情可怕得多的人道災難。

好消息是，在Omicron變種病毒發源地南非，已經出現疫情緩解跡象，給病毒肆虐的其他國家帶來一線希望。

2020年會是和平的一年嗎？當前圍繞烏克蘭危機，美俄兩國互擲狠話，劍拔弩張，大有重回冷戰時期之感。雖然爆發熱戰可能性不大，但終究是對世界和平的威脅。

對灣區居民來說，2022年最先體驗到的直觀變化，是七座跨灣大橋過橋費又要漲一元，達到每輛車七元。以及PG&E調漲居民瓦電費9%。可以預見，通貨膨脹還將令居民荷包進一步縮水。