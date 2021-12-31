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2021 一則暖心的故事

劉玉昕

回首2021年，人們想到的，可能多是些讓人沮喪的事。

比如說疫情，起起伏伏至今不去。還有隨疫情而起的針對亞裔的仇恨犯罪，更讓社區耆老擔驚受怕，整日生活在恐怖中。朋友說，年初那段時間，連到屋前散布都小心翼翼，生怕有人從後面突然把她推到。

但過去的一年，也不應全用恐怖沮喪來形容，還有一些溫馨的故事，和一些可愛的人，讓人難忘。屋崙西裔青年雅各．阿塞維多（Jacob Azevedo），就是這樣的一位。

新冠大流行爆發後，許多不明真相的人，在政客鼓動引導下，將對病毒的恐懼和害怕遷怒到美國的亞裔頭上。亞裔聚集的舊金山和屋崙，去年以來連續發生多起襲擊亞裔耆老的事件，有人因傷重不治。

26歲的雅各，對社群網上亞裔長者無故遭攻擊的畫面深感不安。事情就發生在自己的社區，他覺得應該也可以做點什麼，幫助這些無助的老人。

於是，他在網上發出倡議，希望少數族裔年輕人和他一起，周末時上街陪護老人，陪他們去商場、藥房，或者送他們回家。

一個簡單的呼籲，很快得到回響，幾天內就有300多人報名參加，男女老少都有，除西、韓、越、華等族裔，還有不少非裔。到後來，參與的人達700多。他們不僅充當陪護保鑣，還為有語言困難的老人當翻譯、填表格。他們還建立了網頁Compassion In Oakland，招募義工，將活動擴大到其他城市，如Compassion In San Francisco。

雅各就是個普通年輕人，他說，他們不是要做警察，上街抓壞人維持治安，只是陪伴和守護。政客為個人利益，挑撥族群關係，這個社會撕裂的太深，「我們的社區現在最需要的，是療癒。」而陪伴，就是最好的療癒。

或許因他本人是西裔，雅各特別訴諸少數族裔年輕人，但這背後更主要的原因，則是近年美國制度性種族主義痼疾復發，讓他感同身受。用他的話說，現在是需要「所有少數族裔和亞裔美國人社區團結一致的時刻。」

雅各的倡議，反過來也引發許多亞裔年輕人省思自己的「種族境況」。參與共同創建Compassion In Oakland網頁的亞裔歐陽說，她之前並未嚴肅思考亞裔所遭遇的種族歧視問題，看到社區中長者的不幸，看到雅各的行動，讓她意識到：「我也要做點什麼。」

歐陽說，那些倒在地上的老人，就如同她的祖父母，辛苦了一生，到了頤養天年的時候，卻不幸遭此劫難。

人同此心，心同此理。老者需要陪護，社會需要療傷。

雅各和歐陽們的故事，是2021年最暖心的故事；而故事還在擴散、還在延續。

亞裔 疫情 屋崙

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