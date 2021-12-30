我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1秒鐘3人染疫 加州破500萬例 全國第1

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

2021最難忘的一餐飯

黃美惠

明天就是2021年最後一天，很想寫寫今年最難忘的一餐飯。

並不是什麼山珍海味，比如灣區的大肉蟹; 或一家最近來矽谷插旗的台灣牛肉麵。而是一份附餐甜點：聖荷西日本城裡一家頗有歷史的料理店，中午套餐後，服務員走過來問：「想要來一勺綠茶冰淇淋嗎？奉送的。」

那綠茶冰淇淋小小的，只兩三口，放在透明玻璃盅，加上小小鐵匙。只是簡單的句點，洗去餐裡魚腥餘味，及時又體貼。

才想到，足足兩年沒能在餐廳花不多的錢吃份午餐，並享用招牌的免費綠茶冰淇淋了。

坐進來吃飯有點冒險，也出於偶然。一年打了三針疫苗仍換不來安心，不敢堂食，但看到滿座都是人，也就鬆懈。這是人性吧？警戒緊繃無法永遠。入口鬆軟的現煮白飯，現烤牛排和剛澆上醬汁的沙拉並現切的生魚片，這些「現」字立刻把所有的外帶食物都比下去。所謂出門吃頓好飯不就是如此嗎？

而這竟是大家過去兩年完完全全失去了的、簡單的幸福。就連除去口罩呼吸公園裡的新鮮空氣，抬頭享受招牌的加州陽光，都再也無法心無罣礙。

這才發現，所謂2021年最難忘且最享受的一餐飯，不過就是回到從前，回到Covid來之前任何平凡的一天，如今都值得珍惜紀念。

詢問四周朋友2021年學到什麼功課。有人說，今年才學到希臘字母裡除了Delta還有Omicron，因著變種病毒才知道。這朋友苦笑說，原本一年前此時以為春來就能打疫苗，生活恢復原狀，但願望並未成真，他學到世間事「沒有最壞，只有更壞」 。

疫苗本應是2021的正面話題，Covid災難的救星，但聽聽參選過副總統的裴林（Sarah Palin) 九天前在鹽湖城大型集會裡說的，要她打疫苗除非她死(over my dead body)，聽眾竟歡聲雷動。28日CDC所稱，美國過去一周單日平均新增確診逾 26萬例，比2021年的1月時都要高 ，這竟是美國的成績單 。

另位矽谷友人說，今年另一大遺憾就是沒法依計畫回台灣看看。回鄉要隔離，住防疫旅館，幾度猶疑後她已經被除籍。返鄉事上，2021是空轉的一年。

她發現幸好台灣美食有如臍帶依然連繫著自己和家鄉。她細述在主流大賣場追買過的台灣外銷食品：滋味特好的薯條、百喝不厭還能當涼拌調醬的蜂蜜百香果泥、青蔥餅干夾牛軋糖。就連Trader Joe's 都堂堂擺出標示Taiwanese 的蔥油餅。疫情使得故鄉變得更遠卻也更近，她悟到，情緒調適可以改變很多事。

在灣區，大自然以不停的陰雨和臨近山區的大雪帶大家走完2021的悲情歲月。善自調整心情，或許2022這數字成雙的年份，大家就可以出運了。

疫苗 灣區 矽谷

上一則

查克柏格買進更多夏威夷考艾島土地

下一則

49人四分衛伽羅博羅拇指傷勢無大礙 周日可出戰

延伸閱讀

台第15批BNT疫苗93.83萬劑運抵 共1333萬劑到貨

台第15批BNT疫苗93.83萬劑運抵 共1333萬劑到貨
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲

法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
疫苗普及前後比較 近8月美國年輕人、白人病歿反升

疫苗普及前後比較 近8月美國年輕人、白人病歿反升
堂食查兒童疫苗 遭遇反彈…觀光客投訴 業者怨影響生意

堂食查兒童疫苗 遭遇反彈…觀光客投訴 業者怨影響生意
Omicron遍加州…節後灣區日增3400確診 金山取消跨年煙火秀

Omicron遍加州…節後灣區日增3400確診 金山取消跨年煙火秀

熱門新聞

桑尼維爾獨棟房比開價近百萬成交。（取自地產網站）

桑尼維爾獨棟房比開價近百萬成交

2021-12-24 19:50
Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）

暴風雪襲太浩 華人受困寸步難行「難忘白色聖誕」

2021-12-28 02:20
桑尼維爾獨棟房比開價多出近百萬元成交。（取自地產網站）

桑尼維爾獨棟房 比開價高近百萬元成交

2021-12-25 02:16
個人財務公司「Credit Karma」研究發現，半數美國勞工表示，疫情促使他們重新評估自己的工作或職業。(美聯社)

灣區爆大離職潮 原因沒那麼簡單

2021-12-28 02:17
加州心理健康等新法律將於1月1日生效。（電視新聞截圖）

最低工資、精神健康、交通安全…加州新法要來了

2021-12-26 02:18
阿拉米達縣警特別調查組偵探洛佩茲，正在操作無人機。（記者劉先進 ／攝影）

北加東灣無人機破獲最大非法大麻案 7華裔嫌犯投降

2021-12-28 19:47

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔