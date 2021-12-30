2021最難忘的一餐飯

明天就是2021年最後一天，很想寫寫今年最難忘的一餐飯。

並不是什麼山珍海味，比如灣區 的大肉蟹; 或一家最近來矽谷 插旗的台灣牛肉麵。而是一份附餐甜點：聖荷西日本城裡一家頗有歷史的料理店，中午套餐後，服務員走過來問：「想要來一勺綠茶冰淇淋嗎？奉送的。」

那綠茶冰淇淋小小的，只兩三口，放在透明玻璃盅，加上小小鐵匙。只是簡單的句點，洗去餐裡魚腥餘味，及時又體貼。

才想到，足足兩年沒能在餐廳花不多的錢吃份午餐，並享用招牌的免費綠茶冰淇淋了。

坐進來吃飯有點冒險，也出於偶然。一年打了三針疫苗 仍換不來安心，不敢堂食，但看到滿座都是人，也就鬆懈。這是人性吧？警戒緊繃無法永遠。入口鬆軟的現煮白飯，現烤牛排和剛澆上醬汁的沙拉並現切的生魚片，這些「現」字立刻把所有的外帶食物都比下去。所謂出門吃頓好飯不就是如此嗎？

而這竟是大家過去兩年完完全全失去了的、簡單的幸福。就連除去口罩呼吸公園裡的新鮮空氣，抬頭享受招牌的加州陽光，都再也無法心無罣礙。

這才發現，所謂2021年最難忘且最享受的一餐飯，不過就是回到從前，回到Covid來之前任何平凡的一天，如今都值得珍惜紀念。

詢問四周朋友2021年學到什麼功課。有人說，今年才學到希臘字母裡除了Delta還有Omicron，因著變種病毒才知道。這朋友苦笑說，原本一年前此時以為春來就能打疫苗，生活恢復原狀，但願望並未成真，他學到世間事「沒有最壞，只有更壞」 。

疫苗本應是2021的正面話題，Covid災難的救星，但聽聽參選過副總統的裴林（Sarah Palin) 九天前在鹽湖城大型集會裡說的，要她打疫苗除非她死(over my dead body)，聽眾竟歡聲雷動。28日CDC所稱，美國過去一周單日平均新增確診逾 26萬例，比2021年的1月時都要高 ，這竟是美國的成績單 。

另位矽谷友人說，今年另一大遺憾就是沒法依計畫回台灣看看。回鄉要隔離，住防疫旅館，幾度猶疑後她已經被除籍。返鄉事上，2021是空轉的一年。

她發現幸好台灣美食有如臍帶依然連繫著自己和家鄉。她細述在主流大賣場追買過的台灣外銷食品：滋味特好的薯條、百喝不厭還能當涼拌調醬的蜂蜜百香果泥、青蔥餅干夾牛軋糖。就連Trader Joe's 都堂堂擺出標示Taiwanese 的蔥油餅。疫情使得故鄉變得更遠卻也更近，她悟到，情緒調適可以改變很多事。

在灣區，大自然以不停的陰雨和臨近山區的大雪帶大家走完2021的悲情歲月。善自調整心情，或許2022這數字成雙的年份，大家就可以出運了。