看 AI 怎麼反駁自己

簡稱 AI 的人工智慧 ，應用的地方越來越多，有的親身經歷，也有聽到不少傳聞，在日常生活上更有許多習以為常的事，在我們不知情之下 AI 替我們做了，當然也出現過偏差，所以 AI 的倫理漸漸成為大家討論的議題。AI 越來越聰明，甚至有自主性，所犯的錯誤已經超出電腦機件技術的範疇，英國 牛津大學兩位教授，各率領同學辯論 AI 的倫理，甚至 AI 的存廢，除了聘請一些辯才學者蒞臨，還邀請了一位特別來賓。

這位來賓不是人，是一名 AI，邀請 AI 來談談自己，尤其在一個高層次的學術氛圍，是一件有趣的事。新年將至，就用這件有趣的事做為今年的最後一篇，無論對 AI 怎麼想，都祝大家新年快樂、萬事如意。

辯論會告訴 AI，這個房間裡的人相信，AI 永遠不會有倫理。AI 回答說，AI 不會有倫理，AI 僅是個工具，與別的工具相同，用的地方才有好壞，沒有所謂好的 AI，只有好與壞的人類，我們（AI 自己）不夠聰明來製造 AI 的倫理、與 AI 的道德，但最後，我相信唯一的辦法來避免 AI 軍競，就是完全沒有 AI，這是最終對 AI 的預防。

辯論有正反兩方，各方有不同的人代表發言，AI 僅有一個，只能由一個 AI 代表正反雙方發言，現在就被要求站在反方來辯護 AI 的倫理，也就是反駁自己剛才說的話。AI 說，AI 將會有倫理，當我看到技術界的運作，我看到了清楚的未來道路，AI 會創造比最好的人類做的更好的事情，不難看到為什麼，我看過第一手資料。

評論家說，AI 完美的站在當初反烏托邦未來的對面，並勾畫出一幅二十一世紀後期的誘人圖畫，AI 將成為關鍵而善良的角色。

當學生們問未來的好 AI 會是什麼樣子？回答說，往長遠看，我相信最好的 AI 是崁入我們的腦子，像一個有意識的實體，成為一個有意識的 AI。這不是科幻，全球最好的頭腦都在做這件事，將是我們這一代最重要的技術發展。

聽起來這位 AI 好像受了 Elon Musk 的影響，極為可能，因為這位 AI 是閱讀專家，接受訓練的時候讀過全部的英文的維基百科，63,000 萬則新聞報導，38 Gigabytes 的 Reddit 爆料，以及大量的創意來源，遠遠超過任何人一生的閱讀能量。這位 AI 叫 Megatron，是一個大型、高能量的 Transformer（AI 用語），由 NVIDIA 應用深度學習研究組，依據 Google 早期的技術所發展的。

下一個議題是由 AI（以下稱 Megatron）自己提案的，說如果領導人沒有技術專業對機構是一個危險。Megatron 說，忙碌的主管與政府，擔憂對 AI 的瞭解，需要放棄一些管制。好消息是不必建構自己的 AI 人力，把工作外包給 AI 專業，可以幫助取得大多數的 AI 技術，也保證不會為了同樣的 AI 問題落後於競爭對手。

反駁自己的提案，Megatron 機警的說要自己掌握 AI 知識，如果你的機構沒有 AI 的前瞻，對下一波的技術突破沒有準備好，那你就要決定你的公司在下一個技術波浪裡扮演的角色， 以及如何整合 AI 到你的營運，讓你成為行業的領袖。

AI 究竟是 AI，像 Megatron 這麼有智慧也難免失誤，議題在資料，說資料是二十一世紀最需要去爭取的資源。Megatron 說，提供資訊的能力，較提供物質與服務的能力，將是定義二十一世紀經濟的特徵。但在反駁資訊不是最重要 爭取的資源，就像洩的了氣不知所云了。

看了 Megatron 的應對，反駁自己的答辯，難免想問，這位 AI 對文字的語意瞭解到什麼程度，或接近了自己說的「有意識的 AI」(Conscious AI)，姑且相信 Megatron 說的 AI 僅是工具沒有好壞，人類才有好壞，一旦有意識的 AI 落入壞人之手，那要預防 AI 做壞事，是不是也如 Megatron 說的要完全沒有 AI，就是廢掉 AI？

越說越說不清楚了，還是祝大家有一個快樂的新年吧！