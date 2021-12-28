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金山人語／2022勇士奪冠 再造王朝？

邱鴻安

開季初段，勇士11勝1負，但大家對勇士的實力仍將信將疑；至11月中，勇士作客紐約，擊敗杜蘭特和哈登的籃網，主場球迷高呼柯瑞為MVP，大家才彷彿窺見勇士的實力；再到11月底和12月初，全聯盟最佳戰績的勇士和太陽，兩次對戰，結果各勝1場，但聖誕日兩隊第三度對壘，勇士雖在客場，加上多名主力因疫情不能上陣，但仍輕易取勝，勇士明顯占了上風。 

聖誕再敗太陽之後，大家對勇士的將信將疑已一掃而空，勇士的聲勢也升至高峰。展望2022年，勇士真的可以恢復2015至2018連續五年打進總決賽和三次奪冠的氣勢、以及再造金州王朝嗎？ 

勇士(27勝6負)和太陽(26勝7負)，不但戰績最佳，且進攻風格鮮明，勇士由柯瑞運球進攻，對手害怕他的三分球，往往要用兩人圍堵，防守因而出現漏洞，導致勇士至少一人處於空位；所以勇士強調快速傳球，把球傳給空位的隊友，進行空檔投球。這個簡單的戰術，因為傳球和投球效率高，使其他隊伍難以防守。 

太陽由保羅運球進攻，他擅打擋拆，與7呎中鋒艾頓合作，成為得分利劍；再加上保羅自己和射手布克都有高得分能力，因此太陽的擋拆也就成為全聯盟的一大必殺技。 

勇士三戰兩勝太陽，且所輸的一仗，還是在客場，所以如果勇士6月的西區決賽對手是太陽，就大有可勝之機。環顧西區，真有把握擊敗勇士並不多，例如開季被視為西區強隊的湖人，詹皇和衛斯特布魯克至今仍找不到合作竅門，從衛斯特布魯克難與人合作的往跡，湖人本季正逐漸走向崩潰。有力挑戰勇士的還有爵士，它將是勇士季後賽的另一勁敵。 

勇士過去四仗，因為疫情關係，加上傷兵，總共七人不能上陣，包括主要得分手的維金斯和普爾，但這反而成為勇士練兵的最佳時機，後衛小裴頓、新秀格明加和前鋒波特都抓住上場機會，拚出令人驚喜的表現，使勇士出現新人輩出的現象。未來一周，勇士兩戰丹佛，還分別出戰爵士和邁阿密，四場都是硬仗，是進一步礳練板凳的機會。 

勇士三次奪冠，分別在2015、2017和2018；2015那次奪冠和2016年創下單季73勝紀錄，都是在杜蘭特加盟之前，那兩年是勇士改寫NBA球風的關鍵；勇士本季的進攻和水準，已經與當時十分接近，這是大家看好今年勇士的另一原因。既然勇士2015和2016能奪冠和創建王朝，本季水準恢復，當然也有奪冠和再造王朝的可能。

勇士 柯瑞 疫情

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