聖誕節 常與白雪聯繫在一起。平克勞斯貝一曲「白色聖誕節」(White Christmas)膾炙人口。地理氣候原因，灣區 卻很少下雪，與白色聖誕節基本無緣。但是今年入冬以來已經下了好幾場雨。剛過去的聖誕節更是陰雨連綿，堪稱「潮濕聖誕節」(Wet Christmas)。

但是或許因為灣區平時氣候乾旱很少下雨，以至於一旦下比較大的雨，常會引出一些基礎設施、民生相關的新聞。今年雨季尚未過去，已經至少出現兩條負面新聞，引人關注。

屋崙 鄰近華埠的老人公寓「Hotel Oakland」，最近因陰雨天氣而發生漏水問題，聖誕前夕更加嚴重。至少有11戶老人家中漏水，其中2戶更是天花板掉落。有老人已兩晚通宵未眠，被迫不斷清理積水。還有老人因為家中漏水嚴重，黴菌味道嚴重，在家也必須戴防毒面具，睡覺蓋被子要蒙住頭和鼻子。情況堪憂。

公寓管理方表示，公寓外牆可能需要維修。但是因為高空施工作業複雜危險，且需要市府許可證，費時比較長。

Hotel Oakland建於1910年，是當時舊金山大地震後重建大潮的產物。建築外型氣勢不凡，是屋崙市中心最大歷史性建築之一，並於1978年被列為屋崙市第31號地標。

把這樣建築用作老人公寓，給許多華裔長者提供晚年安家棲身之處，本是好事。老建築年久失修需要維護，也屬正常。但是無論如何，都不應該讓老年住戶遭罪。許多華裔長者辛苦打拼一輩子，不應該晚年還要遭受這樣的折磨。

正如屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮所說，「假設一下，我們能讓自己的母親住在這樣地方嗎？無論甚麼原因，一定要找到解決方法」。

值得注意的是，老人公寓漏水事件，已有警方介入調查。屋崙警局將儘快完成調查報告，並轉交給市府後再決定如何處理。相信警方報告將有助於加快妥善解決問題，還老人住戶平安健康生活環境。

如果你聽說因為下雨，有人在灣區街上開車時被淹死，一定覺得不可思議。然而悲劇確實就在前幾天發生了，地點就在中半島密爾布瑞。

事發現場是一處火車鐵軌底下的下凹車行通道。當時下大雨，通道積水嚴重。一輛汽車試圖通行時被陷在水中，導致滅頂慘劇，兩人不幸遇難。

這種下凹通道在灣區比較常見。可能是因為成本較低，設計時也考慮到灣區較乾旱，暴雨積水機率不大。但是隨著歲月增長，設施老化陳舊，各種問題必然越來越突出。等到造成生命損失，再來檢討為時已晚。

老人公寓漏水和暴雨淹死車內人，無論算天災還是人禍，最重要的是要避免再發生。