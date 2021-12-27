我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

潮濕聖誕節

周喆

聖誕節常與白雪聯繫在一起。平克勞斯貝一曲「白色聖誕節」(White Christmas)膾炙人口。地理氣候原因，灣區卻很少下雪，與白色聖誕節基本無緣。但是今年入冬以來已經下了好幾場雨。剛過去的聖誕節更是陰雨連綿，堪稱「潮濕聖誕節」(Wet Christmas)。

但是或許因為灣區平時氣候乾旱很少下雨，以至於一旦下比較大的雨，常會引出一些基礎設施、民生相關的新聞。今年雨季尚未過去，已經至少出現兩條負面新聞，引人關注。

屋崙鄰近華埠的老人公寓「Hotel Oakland」，最近因陰雨天氣而發生漏水問題，聖誕前夕更加嚴重。至少有11戶老人家中漏水，其中2戶更是天花板掉落。有老人已兩晚通宵未眠，被迫不斷清理積水。還有老人因為家中漏水嚴重，黴菌味道嚴重，在家也必須戴防毒面具，睡覺蓋被子要蒙住頭和鼻子。情況堪憂。

公寓管理方表示，公寓外牆可能需要維修。但是因為高空施工作業複雜危險，且需要市府許可證，費時比較長。

Hotel Oakland建於1910年，是當時舊金山大地震後重建大潮的產物。建築外型氣勢不凡，是屋崙市中心最大歷史性建築之一，並於1978年被列為屋崙市第31號地標。

把這樣建築用作老人公寓，給許多華裔長者提供晚年安家棲身之處，本是好事。老建築年久失修需要維護，也屬正常。但是無論如何，都不應該讓老年住戶遭罪。許多華裔長者辛苦打拼一輩子，不應該晚年還要遭受這樣的折磨。

正如屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮所說，「假設一下，我們能讓自己的母親住在這樣地方嗎？無論甚麼原因，一定要找到解決方法」。

值得注意的是，老人公寓漏水事件，已有警方介入調查。屋崙警局將儘快完成調查報告，並轉交給市府後再決定如何處理。相信警方報告將有助於加快妥善解決問題，還老人住戶平安健康生活環境。

如果你聽說因為下雨，有人在灣區街上開車時被淹死，一定覺得不可思議。然而悲劇確實就在前幾天發生了，地點就在中半島密爾布瑞。

事發現場是一處火車鐵軌底下的下凹車行通道。當時下大雨，通道積水嚴重。一輛汽車試圖通行時被陷在水中，導致滅頂慘劇，兩人不幸遇難。

這種下凹通道在灣區比較常見。可能是因為成本較低，設計時也考慮到灣區較乾旱，暴雨積水機率不大。但是隨著歲月增長，設施老化陳舊，各種問題必然越來越突出。等到造成生命損失，再來檢討為時已晚。

老人公寓漏水和暴雨淹死車內人，無論算天災還是人禍，最重要的是要避免再發生。          

聖誕節 灣區 屋崙

上一則

南太浩湖房產 今年最受美國買家青睞

下一則

做噩夢、自殺…VTA槍擊案倖存者 仍蒙受心理創傷

延伸閱讀

洛杉磯華人區購物中心商家：今年聖誕節後買氣更勝往年

洛杉磯華人區購物中心商家：今年聖誕節後買氣更勝往年
英國女王溫莎城堡慶聖誕 持十字弓男子擅闖被捕

英國女王溫莎城堡慶聖誕 持十字弓男子擅闖被捕
全球黯淡過第2個聖誕 疫情步入第3年「但仍有希望」

全球黯淡過第2個聖誕 疫情步入第3年「但仍有希望」
凱特聖誕節獻禮合作創作歌手 首度展現琴藝

凱特聖誕節獻禮合作創作歌手 首度展現琴藝
拜登上任首個聖誕節 派對名單縮減 白宮歡樂氣氛打折

拜登上任首個聖誕節 派對名單縮減 白宮歡樂氣氛打折

熱門新聞

桑尼維爾獨棟房比開價近百萬成交。（取自地產網站）

桑尼維爾獨棟房比開價近百萬成交

2021-12-24 19:50
南聖荷西梅西百貨晚間傳出偷竊集團事件。警調人員迅速趕到現場制止。(Google地圖)

8男群竊南聖荷西梅西百貨 店員抵抗雙方爭鬥

2021-12-19 18:32
加州處於缺水乾旱狀態，供水短缺問題嚴重。預期元月將推出限制戶外用水政策。(美聯社)

加州下月擬限室外用水 違者日罰500元

2021-12-20 02:18
北加州漢堡德縣發生芮氏6.2地震，超市商品掉滿地，一片狼藉。（取自推特）

北加規模6.2地震 隆隆聲持續20秒

2021-12-21 02:18
全美第一昂貴郵遞區號在灣區阿瑟頓，環境優美宜人。圖為阿瑟頓市內一處公園。(圖取自阿瑟頓城鎮官網)

矽谷灣區房價最高3郵區 阿瑟頓最便宜也要985萬

2021-12-20 19:34
Google山景城都市村計畫擬設有多達29萬9000平方英尺零售與社區空間，以及多達31英畝公共綠地。(圖取自電視畫面)

矽谷史上第2大住房建案Google都會村 計畫大公開

2021-12-20 20:11

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票