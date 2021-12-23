一家新Costco的誕生？

好市多Costco 申請在聖荷西 的西邊，離薩拉度加、庫比蒂諾、金寶(Campbell) 三小城都不遠的地點開新門市。這成為地方上的大事，已開過第一次網上說明，揭露設計草圖，眾人的憂心和期待都浮上檯面。

好市多全球有824家店，美國即有571家。美國單一門市每年平均營業額高達1億6千萬。大灣區的好市多就開了57家門市，聖荷西一帶的門市年營業額更比全美平均多出四成。

Costco想展店是必然的，自己賺大錢，也「造福」 消費者。矽谷這個新地點，四周居民已屬好市多會員的就占68%之多。

Costco商品須上稅的占55%，再加上房地產稅，可說市府 、縣府和學區都蒙其利。好市多表示這店可帶來250到 300工作機會。位於Lawrence 快速路和Prospect 大道交口的地皮，原本旗艦店Orchard Supply Hardware已停業很久，地方上大都認為市府同意的機會很高，畢竟空商場是收不到稅金的。

但也有人不這麼想。最大擔憂來自交通。這地點深處住宅區，地皮不頂大，所以只會開個小一點的。改建前零售面積18萬8千平方呎，Costco來了會降為16萬6千呎。不會有加油站。停車場還得蓋到屋頂上。

輸送帶將運送顧客上屋頂，類似機場使用但有平緩坡度的輸送帶會設計購物車上上下下不打滑移動。屋頂停車位3百多個、地面停車位3百多，再加上和四周小商店共用的一百多車位，總共可停7百多輛車。Costco員工專用停車位在另一側，有25個。

有人更擔心大卡車進貨。上游大倉儲在Tracy，卡車應會走280公路轉Saratoga大道下來，一般路面是否經得起每天巨大的輾壓？地方上很擔心。尤其緊靠北邊就是住宅區，住戶很怕寧靜從此不再，他們的恐懼真實且迫切。

斜對面有公立高中，薩拉度加很多人上下班也要經過這一帶，整個交通和噪音前景有如烏雲罩頂。視訊會議即有人急問：「一定要來嗎？已經是Done Deal了嗎？」

攸關環境的問題，開發商都以「市府有一定的規格」要大家放心。此區議員Chappie Jones 強調大家都可提建議和疑問。明年1月24日晚上就有另一場說明和討論。

類似的建案，風吹草動需向方圓1000呎內的鄰居告知，自己的福利自己要照顧好，跟緊建案提申請後的每一步、每場公聽會都是關心者可以做的。

如市府同意申請案，2023年也許你就能在這家新Costco從事聖誕採購-----然後到屋頂上拿車。