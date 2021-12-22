我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

長期有效疫苗出現曙光

那福忠

新冠病毒快速流行，對抗的疫苗也快速發展，試圖舒緩傳播，最後終止流行。當然實際的發展並不理想，疫苗的效力隨時日漸減，所以需繼續加強，打了兩劑又打第三劑，又說需打第四劑，更有的說目前的疫苗對 Omicon 無效。說的人都是專家，我們無從判斷，卻也免不了想到了俗話對症下藥，藥跟症對齊才能藥到病除，那現在的疫苗是否與病毒沒有對得整齊？聽專家的解釋似乎是這樣，開始絕對是對症下藥，但病毒漸漸的變種，雙方的對接點就有了間隔。

這兩年大家雖然在新冠病毒陰影下度過，卻也從中增加了不少知識，也從各種報導看到五顏六色的病毒影像，這是經過製作展示給我們看的，顯微鏡下的病毒不是這個樣子。其實病毒結的構簡單，一個球狀物有外殼，內含毒素，外殼上有很多刺突 (Spike)，是一種蛋白，一旦接觸我們呼吸道特別是肺細胞，細胞壁的蛋白就會與刺突的蛋白產生化學作用，溶化了細胞璧與病毒外殼，殼內的毒素、一串 RNA，就溜進了我們的細胞，然後大量複製，破壞了細胞之後，再去找別的細胞溜進去，周而復始，我們就生病了。

時下大多數疫苗都是針對刺突蛋白設計的，像 mRNA 類的疫苗就是以製造刺突蛋白引誘免疫反應，來製造抗體對抗刺突蛋白，下一次遇到真的病毒入侵，不等病毒溜進細胞，就起動免疫系統把病毒消滅。但如果病毒永遠不變，那就一勞永逸可以抗拒這個病毒了，可惜病毒會變化，在複製自己的時候稍有與原版不同。專家們說大多數的變化都沒什麼影響，但少數會讓病毒產生功能上的變化，特別是刺突蛋白的變化。

刺突蛋白的變化可能有兩種，阻擋與體內抗體的結合，來阻止啟動免疫系統，或者有高度黏性黏住我們的細胞不放，這就都讓疫苗的效用減低。我們可以針對病毒的變化重新設計疫苗，這等於追趕病毒，當然不是理想的辦法，如果能設計一種疫苗，打一針就不再怕病毒的變化而能長期有效，那就最非常理想了。但可能嗎？洛杉磯加州大學UCLA)、與 Eli and Edythe Broad 再生醫學中心的學者，就共同朝這方向研究出突破點。

這些學者辨認出我們體內一種稀有的 T 細胞，可以瞄準新冠病毒 SARS-CoV-2 一種蛋白的免疫反應，這種蛋白也存在一系列冠狀病毒如 SARS、MERS、流感，如果把這種蛋白加入疫苗注入體內，便可以對未來的各種冠狀變種病毒增加保護力。這一蛋白的特性，像是啟動病毒的機器，讓病毒複製自己，同時加速傳播，但它不像刺突蛋白那麼容易變化，相對穩定，所以對未來疫苗的發展有很大的潛力。

如果能控制住這種蛋白，讓病毒無法啟動，就可以有一勞永逸的功效，而能制止病毒啟動的，正是 T 細胞。T 細胞是我們免疫系統裡的重要工具，細胞表面有分子受體 (Receptor)，來辨識外來的蛋白，也就是抗原，當 T 細胞的受體接觸到抗原，會自我複製，同時製造很多的免疫細胞，找到被病毒感染的細包立即殺死，餘下來的就長期存留體內，供下次使用。

我們體內有 2,500 萬到 10 億種不同的 T 細胞，每種 T 細胞僅針對一種外來的抗原，像是一把鎖僅能用一把鑰匙打開，所以研究學者最先做的，要從這麼多 T 細胞找出針對病毒這種蛋白的那一個 T 細胞。學者們從新冠病毒流行前採集的健康人血液，找到了這個 T 細胞受體，下一步用自行研發的基因方法把受體排序，再以基因工程製造含有受體的 T 細胞，這樣就可以實驗受體對 SARS-CoV-2 與別的冠狀病毒的的辨識與消滅能力了。

聽起來似乎順理成章，很合邏輯的流程，但生理結構遠比我們一般人想的複雜，問題就出在找到 T 細胞怎麼分離出來。因為 T 細胞一旦找到與抗原與之對應，T 細胞周遭的細胞都會引起反應，但這些外圍細胞並不真有免疫反應，不能與抗原對抗，這就使得真正那個 T 細胞不容易被隔離出來，而現有的方法又花耗很大人力。研究人員以創新的方式，快速的隔離我們需要的 T 細胞，同時分析基因排序，供下一步研究。

這一重大發現，媒體說等於找到了突破點，指引出一條道路，從增加對病毒的保護效力，進而到長期免疫。UCLA 等的學者們正進一步研究，評估病毒的這種特殊蛋白，成為新疫苗的潛在元素，對長期有效疫苗的出現，看到了曙光。

對技術細節有興趣的讀者，可以閱覽 12 月 9 日出版的的 Cell Reports。

疫苗 加州大學 UCLA

上一則

CVS舊金山6分店 明年1月7日至22日陸續關閉

下一則

社區領袖抗議奏效 金山華埠選區「一分為二」提案撤銷

延伸閱讀

以色列防Omicron 擬對60歲以上及醫療工作者追打第4劑

以色列防Omicron 擬對60歲以上及醫療工作者追打第4劑
德國建議施打「補強針」時間 從6個月縮短至3個月

德國建議施打「補強針」時間 從6個月縮短至3個月
為Omicron調整疫苗？ 歐盟當局：還需更多證據

為Omicron調整疫苗？ 歐盟當局：還需更多證據
1月3日起 無疫苗卡不准進入芝城餐館

1月3日起 無疫苗卡不准進入芝城餐館
新冠檢測結果等4天？ 紐約市官員：應在24小時內告知

新冠檢測結果等4天？ 紐約市官員：應在24小時內告知

熱門新聞

南聖荷西梅西百貨晚間傳出偷竊集團事件。警調人員迅速趕到現場制止。(Google地圖)

8男群竊南聖荷西梅西百貨 店員抵抗雙方爭鬥

2021-12-19 18:32
加州處於缺水乾旱狀態，供水短缺問題嚴重。預期元月將推出限制戶外用水政策。(美聯社)

加州下月擬限室外用水 違者日罰500元

2021-12-20 02:18
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

2021-12-15 23:44
本周的大氣河讓塞拉內華達山脈大量降雪。（取自推特）

大氣河來襲 加州積雪量從19%激增83%

2021-12-16 23:55
全美第一昂貴郵遞區號在灣區阿瑟頓，環境優美宜人。圖為阿瑟頓市內一處公園。(圖取自阿瑟頓城鎮官網)

矽谷灣區房價最高3郵區 阿瑟頓最便宜也要985萬

2021-12-20 19:34
北加州漢堡德縣發生芮氏6.2地震，超市商品掉滿地，一片狼藉。（取自推特）

北加規模6.2地震 隆隆聲持續20秒

2021-12-21 02:18

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗