「空城計」、無人機與治安

如果你最近在灣區 各地街頭，看到路邊聽著的廂型車後車門敞開，車內卻空無一人，不要奇怪。這是灣區治安最新動向。由於汽車破窗盜竊案不斷增加，被偷怕了車主乾脆擺出「空城計」，將車廂後門敞開，以告訴賊人「這車裡沒什麼好偷的」。

如果你未來在華埠 或灣區其他城市街頭行走，忽然看到頭頂上有無人機嗡嗡飛過，請也不要奇怪。這很可能是警方正在藉用無人機跟蹤追捕逃犯。

媒體報導，灣區汽車盜竊案越來越多。竊賊也學會藉助科技來提高犯案能力，據說連車內未關機的筆電都能偵測出來。部分車主採用打開後車門的極端做法，與其說是向竊賊「投降」、「告饒」，倒不如說更像是抗議，抗議警方執法不力，破案率低，無法保障民眾財物安全。

媒體引述舊金山警局退休副局長譚敬文，說他從警40年來從未見過敞開車廂門防賊的事，「治安絕對出了問題」。不過他也提醒民眾，敞開車廂門可能引發更多問題。

「空城計」故事出自「三國演義」，雖然是虛構，但很生動地演示弱勢一方如何利用對方心理上的弱點，而令本方獲益。但是這一招對汽車盜竊犯則未必管用。正如譚敬文所說，反而引來不請自來的閒人闖入車內。就算沒有偷走任何東西，單是遊民進來睡覺，恐也非車主所樂見。因此車主還是應遵照警方所言，車內不要留下任何值錢東西，當然更不要把後車廂門敞開。

警方使用無人機執行任務，據說在中國早已施行，而且效果不錯。但在灣區警界還是新事物。最近屋崙 華促會決定，將捐款幫助警方購買五架無人機，覆蓋屋崙的五個區，以保護整個屋崙城市安全，從而維護屋崙華埠治安。

屋崙越華裔楊子忠宣布，捐出7萬5000元給屋崙華埠社區促進會，幫助屋崙警局購買無人機，從而令此事有了實質性進展，令人欣慰。華促會以及楊子忠的義舉，顯示華埠草根社區對治安的關注已不再停留在口頭，而是從自身實際行動做起。正如楊子忠所說「這是我們的機會，幫助警局和社區」。希望今後能看到更多這樣的例子。

當前灣區治安惡化的顯著標誌，就是從治安來說，已經沒有以往所謂「好區」和「壞區」之分。最近的幾宗當街搶劫名表案，既有發生在屋崙華埠，也一樣有發生在庫比蒂諾鬧市區。

對於這樣的現狀，民眾將怒火集中在「950元以下偷盜為輕罪」的47號法案，認為這項法案縱容犯罪，加劇治安惡化。對此法案主要推手，州長紐森日前在宣布撥款2.5億打擊快閃搶劫犯罪時，還特意強調「罪案飆升與47號法案無關」。但他的這番表態難免有「此地無銀三百兩」之嫌，缺乏說服力。