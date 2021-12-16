我不是搬來這裡被搶的

西聖荷西 一個由知名高中帶動的昂貴學區，周二天還亮著，有蒙面歹徒持槍闖入一戶人家行搶。女主人嚇得尖叫，男主人衝出來，搶匪未得逞逃逸。住宅區小巷原本不容易逃脫，但外有同樣蒙面的歹徒坐車內接應，警察趕到已太遲 。

案子火速以中、英文在街坊傳開。眾說紛紜，有說歹徒其實物色不只一家目標，挑這家是因為沒見到監視錄影設備。社區的聯絡信網絡討論著，是否大門只關掩但沒有上鎖？歹徒如何進門？都成關注重點。

共同反應：幸好人沒有受傷、「住了二、三十年都沒事，這社會到底怎麼了？」

闖空門已見怪不怪。但如今是蒙面持槍，大天光裡進屋行搶。以前覺屋崙( 奧克蘭) 或者舊金山的搶案匪夷所思，如今持槍行搶已侵門踏戶來到矽谷住宅區。一個多小時以前，初、高中生才放學，也有人悠閒在散步蹓狗，但「安全」 只是假象，下一刻可能蒙面歹徒已持搶從某戶人家奔出。

新搬到這區的一個華人 說，花兩百多萬元買了並不起眼的房子，就為了兒子要念個令人放心的高中，全家人可以過上安穩的生活，一年房屋稅就將近三萬，但除每星期一垃圾有人來收，真不知市政府替大家做了什麼。

聖荷西市政府在忙什麼？大事就是附和州府元旦上路的新法，以後每獨立屋的地皮可合法加蓋雙併。快要下台的市長李卡多過去這些年喊最大聲就是蓋房子、蓋房子。再看看十個市議員，一個亞裔 都沒有，難想像這是個亞裔人口成長最快速，目前已占三成八的大都市。這位華人說，雖然治安不好是跨越所有族裔的憂心，但現實是連想找個了解亞裔新移民恐懼的議員都找不到。

庫比蒂諾 Main Street商場日前有人被槍抵頭搶走勞力士，華人奔相走告叮嚀「要小心」，也有人加裝錄像頭，因有警界人士透露，歹徒對可能捕獲他形影的裝置還是有所戒心，「嫌麻煩」。

所以，要自保就是要比歹徒更不嫌麻煩。

比如在車庫裡先就位妥當才捲開車庫門，不讓宵小有觀察覬覦之機 。回家也立刻關上車庫門。又比如在通向後院的側門加裝門鎖，檢查全家所有落地窗和窗戶後才就寢。加裝靈敏的戶外探照燈光。所有貴重物品放保險箱，讓歹人除鍋碗瓢盆外無物可偷。

朋友憤憤然說：「我不是為了被搶才搬來這裡的。」2019年疫情前統計，舊金山灣區的財物犯罪(Property Crime)最厲害，每10萬人達3045宗，聖荷西人口大約100萬，屈指算算就知嚴重。既然 警察破案讓你沒信心，不厭其煩自保竟是最後防線。