我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

從餐廳「逐客令」看警民關係

周喆

舊金山的「Hilda and Jesse」餐廳最近上了新聞。不是因為他們的菜色好吃，而是他們的員工對上門就餐的攜槍警察顧客下了逐客令。這也反映出當前美國警民關係緊張，社會反警情緒高漲的現實。

媒體報導，事件發生在12月初的一個周五。當時有三名穿著制服、攜帶槍械的舊金山警察來到這家餐廳就餐。但是入座後，遭到餐廳員工「很有禮貌的希望他們離開。因為他們身上攜帶的槍械過於醒目，讓餐廳員工感到不安」。

這則新聞令人擔憂。難道當前美國社會上的警民關係已經壞到這種程度了嗎?

人性都有黑暗面。當手上有槍、佔據絕對優勢的時候，這種黑暗面更容易被激發。美國警察確實存在濫用暴力、對待少數族裔民眾不公等問題，由來已久。從六十年代民權運動、1992年洛杉磯大暴亂到最近的佛洛伊德案抗議運動，都與警察濫用暴力有直接關係。

警察暴力的問題迫切需要解決。但是像「Hilda and Jesse」餐廳所做的那樣，以近乎公開羞辱的方式來對待警察，卻不是解決問題的辦法。雖然餐廳是私人領地，有權拒絕服務任何人，但是這種做法只會加劇警民關係緊張，令雙方彼此都缺少信任，最終只能讓犯罪分子從中得利。

世界上所有的國家，無論意識形態左中右，警察都是國家暴力機器的重要組成，主要職責就是執法、維護公共安全及保障財產。因此警察天然就具有很強暴力屬性。只不過理論上這種暴力只能用來對付壞人、保護好人。他們的槍口應該總是對準壞人。

正因如此，中共1949年建政之後，刻意將警察名稱前面加了一個定語，叫做「人民警察」，也就是為了顯示自己的警察是與人民站在一起的，與他們所稱以前的「反動警察」有所區別。

當前灣區及全美各地都治安惡化，快閃搶劫等惡性犯罪層出不窮。這種現象與當前社會上反警浪潮有沒有直接關係，有待確定。但是鼓吹「撤資警察」等行為，無疑只會打擊警察士氣，也讓犯罪分子氣焰更囂張。最終受害的仍是普通民眾。

逐客事件發生後，舊金山警察局長史考特說，相信絕大多數民眾都歡迎警員。穿制服的舊金山警察身負保護社區與商業安全重任。民眾應當對他們的付出表示感謝。

正如局長所說，任何正常社會，警察都應是人民的朋友、保護者，而非敵人。記得多年前剛來到美國時，就聽到前輩指點：「有困難，找警察」。相信任何人只要沒做虧心事，如果看到身穿制服攜槍的「警察叔叔」，都會感到安全、放心，而不是恐慌不安。

警察 舊金山 家暴

上一則

為警察打氣 亞裔美好社區促進會送台式便當

下一則

柯瑞將破3分射手紀錄 76人主場死守 勇士輸球

延伸閱讀

楊馳馬赴訪谷區 聽取華埠民意 致力改善公共安全問題

楊馳馬赴訪谷區 聽取華埠民意 致力改善公共安全問題
葉培恩榮升舊金山市警局指揮官 華埠社區設宴慶祝

葉培恩榮升舊金山市警局指揮官 華埠社區設宴慶祝
疫情第1年重創旅遊、服務業 矽谷經濟逆勢增長

疫情第1年重創旅遊、服務業 矽谷經濟逆勢增長
文體會辦年會 經文處長、佛利蒙市長等200嘉賓到場

文體會辦年會 經文處長、佛利蒙市長等200嘉賓到場
舊金山力推「永久性支持住房擴建」 20年來最大

舊金山力推「永久性支持住房擴建」 20年來最大

熱門新聞

加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
庫市TP Tea奶茶店被砸，商家暫時用木板堵住缺口。（目擊者提供）

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

2021-12-07 22:44
舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
八方雲集2021年9月正式在台灣上市，同時也宣布進軍美國，不僅成為台灣的水餃之光，同時也吸引許多在美華人、尤其是在美台灣人的關注。（本報資料照片）

瞄準華人 八方雲集進軍美西

2021-12-04 02:00
屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

2021-12-09 02:18
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？