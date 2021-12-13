從餐廳「逐客令」看警民關係

舊金山 的「Hilda and Jesse」餐廳最近上了新聞。不是因為他們的菜色好吃，而是他們的員工對上門就餐的攜槍警察 顧客下了逐客令。這也反映出當前美國警民關係緊張，社會反警情緒高漲的現實。

媒體報導，事件發生在12月初的一個周五。當時有三名穿著制服、攜帶槍械的舊金山警察來到這家餐廳就餐。但是入座後，遭到餐廳員工「很有禮貌的希望他們離開。因為他們身上攜帶的槍械過於醒目，讓餐廳員工感到不安」。

這則新聞令人擔憂。難道當前美國社會上的警民關係已經壞到這種程度了嗎?

人性都有黑暗面。當手上有槍、佔據絕對優勢的時候，這種黑暗面更容易被激發。美國警察確實存在濫用暴力、對待少數族裔民眾不公等問題，由來已久。從六十年代民權運動、1992年洛杉磯大暴亂到最近的佛洛伊德案抗議運動，都與警察濫用暴力有直接關係。

警察暴力的問題迫切需要解決。但是像「Hilda and Jesse」餐廳所做的那樣，以近乎公開羞辱的方式來對待警察，卻不是解決問題的辦法。雖然餐廳是私人領地，有權拒絕服務任何人，但是這種做法只會加劇警民關係緊張，令雙方彼此都缺少信任，最終只能讓犯罪分子從中得利。

世界上所有的國家，無論意識形態左中右，警察都是國家暴 力機器的重要組成，主要職責就是執法、維護公共安全及保障財產。因此警察天然就具有很強暴力屬性。只不過理論上這種暴力只能用來對付壞人、保護好人。他們的槍口應該總是對準壞人。

正因如此，中共1949年建政之後，刻意將警察名稱前面加了一個定語，叫做「人民警察」，也就是為了顯示自己的警察是與人民站在一起的，與他們所稱以前的「反動警察」有所區別。

當前灣區及全美各地都治安惡化，快閃搶劫等惡性犯罪層出不窮。這種現象與當前社會上反警浪潮有沒有直接關係，有待確定。但是鼓吹「撤資警察」等行為，無疑只會打擊警察士氣，也讓犯罪分子氣焰更囂張。最終受害的仍是普通民眾。

逐客事件發生後，舊金山警察局長史考特說，相信絕大多數民眾都歡迎警員。穿制服的舊金山警察身負保護社區與商業安全重任。民眾應當對他們的付出表示感謝。

正如局長所說，任何正常社會，警察都應是人民的朋友、保護者，而非敵人。記得多年前剛來到美國時，就聽到前輩指點：「有困難，找警察」。相信任何人只要沒做虧心事，如果看到身穿制服攜槍的「警察叔叔」，都會感到安全、放心，而不是恐慌不安。