從矽谷看秋霞的1001夜

「秋霞的一千零一夜」出版，一般只覺台北新書又添一本。知道「秋霞」 是住矽谷 35年的老太太邱招治，那感覺頓時不一樣。

我們都叫她蔣媽媽。台灣民主先驅蔣渭水醫師有個差五歲的弟弟蔣渭川，邱招治是蔣渭川的大媳婦，嫁入蔣家後，公公為她改名秋霞。

蔣媽媽慈藹好學，偶會在聖荷西紀伊國屋書店見她買日文書。去年感恩節前夕她在睡夢中辭世。

秋霞二女兒蔣理容整理媽媽的記憶，著重在她每天晚上溫酒添茶，聽公公和夫婿蔣松柏醫師論時政。以小說筆法，從秋霞眼裡望向蔣渭川的228，這本書副題正是「多桑蔣渭川的二二八 」。

二二八發生在1947年2月，秋霞嫁到蔣家是1948年8月，那是陳儀派五武警到延平北路蔣家要在騎樓槍斃蔣渭川的一年半以後。蔣渭川倉皇走避，17歲的四女兒巧雲回身抱幼弟想逃，子彈射穿她咽喉停在弟弟松平的肋骨間。巧雲脖子以下癱瘓而腦袋清醒地受罪十天才離世，幼弟則重傷。

逃亡的蔣渭川一夕間頭髮全白，一年後蔣介石在丘念台具保下特赦蔣渭川，他才得返家。二二八後的3月初，蔣渭川代表台灣人和陳儀對話，內容由蔣廣播給台灣人聽 ，蔣說完輪由陳儀再廣播一次以昭信，可見得蔣的歷史地位。但也使得他飽受妒嫉誤會。

後來他遭陳儀追殺，家破人亡後被蔣介石請出來擔任內政部次長，剛正個性和政壇風氣格格不入，屢屢籲請國民黨真實面對二二八的錯誤也不見容於高層，蔣理容喟歎祖父非但青春喚不回，難道青史也盡成灰？

蔣渭川寫日記從未間斷，有關二二八到3月27日的記載藏在家中。7萬多字的日記曾於1990年代打字後少量出版，蔣理容這次堅持原汁原味也呈現在「秋霞的一千零一夜」書中。

原本不想出書的。以網誌寫到第五篇，秋霞本人都還看到，嘗說往事猶如阿拉伯世界名著「一千零一夜」說不完。母女遂決定把這段書寫稱作「秋霞的一千零一夜」。

矽谷也是蔣理容的第二故鄉，曾長住庫比蒂諾，聊天時她總順手記下媽媽的話。這是爸爸教的，小時有不順向父親訴苦，蔣松柏教女兒「把心事都寫下來，爸爸替妳解決」。

2014到2017年，蔣理容人在台北兩度罹癌。疫情 時取出多年筆記重讀，原本理不清頭緒。但媽媽走後，她思路竟然清晰起來，2021年下筆有如神助，竟在父親百歲冥誕這一年，交出四百多頁厚書的成績單。

離亂的世代若是家還在，親情稍可撫慰破碎的心。秋霞以士林殷商女兒之身嫁入政治受難的家庭，聰慧的她安靜地看、用心地聽，才能帶著女兒在歷史現場走一遭。92歲在Fremont 離世的她，留下了珍貴的文化遺產。