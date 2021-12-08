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元宇宙老兵談元宇宙

那福忠

2003 年 6 月，舊金山的 Linden Lab 推出了「第二生命」(Second Life)，讓你的替身進入一個虛擬世界，沒有設定的目標、沒有人為的衝突、和諧自由的享受另一個生命。在虛擬世界，你可以到處遊歷，與居民（也是替身）聊天，參加活動，可以自己蓋房子、開商店，用虛擬的 L＄ 錢幣 (Linden Dollar) 交易，買賣虛擬物品與服務。第一生命在現實世界繁忙，第二生命可以休閒的發展嗜好。創作人 Philip Rosedale 以當年前的電腦技術，把「雪崩」(Snow Crash) 小說的元宇宙 (Metaverse) 帶進了電腦桌面，算是有相當的眼光。

多一條命沒有什麼不好，人口日漸移入，十年以後達到百萬居民，然後逐漸外移，一度僅剩下五十萬，人口又慢慢回流，原本今年八月結束，據說與疫情上網需求增加有關，現在門戶依然大開，估計仍有九十萬居民。第二生命不僅進去逛花園而已，最吸引人的應該是創造，或說是建造，從做一隻寵物、栽種花草，到蓋一間房子、製造一輛會飛的汽車，都有工具讓你動手完成。你所見到所有的景致與物件，都出自居民的創作，想要一隻狗跟著你，寫一個類似 Java 的程式就行了。

有人說第二生命的操作過於複雜，也許是，因為不是每個人都懂得電腦語言。另外也不是免費，進階會員收月費，買賣 L$ 收手續費，土地維護依面積按月收費，土地買賣更要收費。多人共用電動遊戲的出現，與第二生命有些共通性但更生動，難免受到影響。另外開發 VR 版需要高檔 Windows 電腦，蘋果電腦與各種手機都不能用，而需 VR 的頭盔與眼鏡尚未普及，最後失敗。原創作人 Philip Rosedale 早已在 2009 年離職，創 High Fidelity 專注 3D VR 發展。

Facebook 要有新名號了，Meta，向元宇宙 Metaverse 推進。創辦人 Zuckerberg 說，Facebook、Instagram、WhatsApp 名稱與運作維持不變，而新的 Meta，是下一個進化的社群交往平台，期望可以革命性的改變生活。最先會以教育為焦點，學生戴上眼鏡或頭盔，把自己傳送 (Teleport) 到任何時空，一個星球、人體器官、汽車引擎，去瞭解去學習。Zuckerberg 用了一個多小時的視頻，生動的展示 Meta 的美好未來，不用電腦或手機的小框框，身歷其境的進入另一個多姿多采的世界。

第二生命創始人 Philip Rosedale，可以說是元宇宙的老兵，就針對身歷其境的說法提出質疑，那時候我們的身體在哪裡？大家都知道我們那時候只能戴著 VR 頭盔坐在椅子上，但現在的頭盔久戴之後可能讓人頭暈甚至噁心。除了這個現實問題，Meta 有意把現實的生產力移進虛擬的工作場所，比如開會，大家就像面對面的有眼神接觸，Rosedale 用體化認知 (Embodied Cognition) 回應，說現在的元宇宙完全沒有體化，用俗話說就是沒有人神合一，當你的心思離開身體到別的地方，你的身體就像被遮住了眼睛的囚犯。

Rosedale 告訴媒體說，從他所做的工作，從他的感觸，以及從第二生命學到的經驗，他不得不同意元宇宙不是給每一個人的，也許永遠不能適合每一個人。第二生命讓大家進入虛擬世界祥和快樂 的互動，是最大的優勢，但一般人不願待在虛擬太多，起初期望大家會像看電視似的不願出來，這都不是事實。另外有些人對控制替身、用替身與別的替身互動，覺得不舒服。歷史重演，現在有人鉅資購買虛擬土地，這位元宇宙老兵說二十年前就有了。

IEEESpetrum 也訪問了 Rosedale，問他第二生命為什麼沒有突破百萬居民。身為創始人，說第二生命至今仍是最接近元宇宙的製作，每年仍有 6 億 5,000 萬美元的交易，至於不能突破，主要是一般成年人不習慣在多人的虛擬環境中與人交往，現實世界用臉上表情與肢體語言跟人打招呼，虛擬的替身相差的就太遠了，這二十年前的問題今天仍然存在。大家用 Zoom 可以開會，如果一半人在會議室、另一半人在線上，這個會要怎麼開？更不用說完全虛擬會議了，大家都戴上頭盔，既不能打字、也不能聽電話。

從第二生命要發展到下一版本的元宇宙，Rosedale 提出兩大挑戰，第一是人數，要怎麼樣在同一時間，聚集很多人到同一個地方，很多活動至少需要 100 人，但連著名的 Fortnite 音樂會，在每一場地都不到 100 人，與現實世界的音樂會無法比擬。第二是要眾多的人合力建構，無論是房子、車輛、替身、遊戲、以及各樣的內容，像大家齊心建構網站一樣，元宇宙才能真正的擴大，如果單憑一家大企業，不論是臉書、Google、或蘋果想單獨完成，都不實際。

所以說起來，進入虛擬世界的頭盔或眼鏡，仍是最大的現實問題，戴著不舒服、在虛擬世界工作、與人交往，既不方便也不自然，除了臉書說的教育用途，一般人停留在元宇宙的時間恐怕不會太長，也許 VR、AR、MR 的繼續發展，有一天會解決這個瓶頸。

有人說大家都想發展 Star Trek 的 Holodeck，結果還是回到了 Matrix。

元宇宙 VR 汽車

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