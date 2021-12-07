急切問題 股市繼續大上大落？

美股6日又大漲，道指漲647點，持續一周以來的大上大落；另外道指雖大漲，但科技股上午卻大跌，至收市前才及時回升，收復失地。不少華人喜歡買科技股，持續的跌勢，已使特斯拉跌入熊市，輝達也跌至修正狀態。

不少美國人都買股票，IRA退休金也大都持有股票，所以一周以來不但新病毒Omicron成為熱門話題，由新病毒引起的股市大起大跌更成為關注焦點。眼前急須面對的問題是：本周的股市，還會繼續波動和大上大落？科技股6日因被輪替(rotate)而出現的跌市，是否會持續下去？

首先，6日股市回漲主要原因是，11月25日發現新病毒所起起的市場恐慌和拋售，被證實為過分反應。因為一周下來美國出現的數十起感染病例顯示，沒有重症和沒有感染者須住院。市場察覺到對反應過度，所以6日出現反彈。

事實上，過去七個交易日，道指一直大上大落，11月26日跌905點，29日反彈237點；30日再大跌652點，12月1日跌462點；2日再反彈618點；3日小跌60點，6日再反彈647點。從11月26日到12月3日，道指共跌2079點，但只反彈了855點，所以6日有很大的反彈空間。科技股被輪替的情況，可能繼續出現，因此未來數就算反彈，幅度也不會大。

那麼，周二的股市，會否繼續大上大落？截至6日晚8時的期指，道指漲100點，那指漲22點，因此7日開市上漲的機會較大；另外過去七天道指總共跌2079點，至6日只收復1502點，因此7日仍有回漲空間。

未來數天，新病毒的壞消息大概已出盡，除非確診病例大幅增加；如果確診人數仍屬預期的增幅，就不至影響大局。周二至周四，都沒有重要經濟報告，所以只要沒有壞消息，未來三天，股市繼續反彈的機會較大。

但本周五聯邦政府將公布11月份的消費物價指數 (CPI)，這已經被視為是壞消息，股市屆時可能出現波動。10份的CPI指數急升6.2%，創1990年以來的30年新高，物價飛升的速度讓華爾街吃驚，不少經濟學家因此紛紛指責，聯準會 一直沒有控制高通膨，犯下「可怕的錯誤」。

眼前的危機是，11月份的CPI指數已預期將高於6.2%，可能達到6.9%，聯準會面對的壓力將大增，非採取斷然措施不可，但新措施如加快減少購債和升息 ，勢必引起股市動盪，也可能損害經濟復甦。華爾街估計，聯準會最快可能於明年第一季結束購債，第二季就開始考慮升息；升息一旦開始，美國經濟就進入升息周期，單是明年就可能升息三次，整個經濟環境就會大變。