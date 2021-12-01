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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

為什麼女性對 STEM 的參與偏低？

那福忠

根據美國人口普查局，將近一半的工作人力是女性，卻僅有 27% 在 STEM 領域，STEM 是科學 (Science)、技術 (Technology)、工程 (Engineering)、數學 (Mathematics) 四個字母的簡稱。

這四類工作領域的女性人力，從 1970 年的 8% 進展到 2019 年的 27%，使女性整體工作人力增加到 48%，但另外 52% 的男性工作人力，在 STEM 領域卻占了 73%。據技術趨勢研究機構 Techopedia 的調查報告，美國的技術公司裡有 35% 是女性，女性經理人員有 28%，而 Cxx 的高層決策女性僅有 24%。McKinsey 的 2020 報告加入疫情對女性的影響，Cxx 高層的男女比例只剩下 26 : 7。

為什麼性別差異在技術領域這麼大？是女性能力不如男性？很多學校成績女生反比男生優秀。是女性信心不足？即使有好的學校成績，對進入職場仍不安心。最近一份對 15、16 歲學生的調查，女學生認為 STEM 是她們最愛好的學科僅有男學生的一半，而語文與藝術，男女學生的喜好正好相反。傳統的刻板成見 (Stereotype)，把 STEM 歸類為男性，認為是男性的工作，這或許是性別差異的原因，如果女孩子很早就知道，自然對進入這類職場有所猶豫。

技術職場的性別差距，像是多種原因的時間累積，經 Techopedia 機構調查研究，把可能的原因分成五類，比重幾乎平均。

第一類 (23%) 是學校的原因，中學乃至大學沒有對女性提供足夠的就業路徑指導，學校裡 STEM 活動對女性的推崇與形象塑造遠不及男性，從頭開始鼓勵女性參與、接受訓練，那就自然會進入職場，進而提升形象。

第二類 (22%) 是傳統成見，認為技術性工作是由男性把持，所以避免加入這類行業。

第三類 (22%) 像是第二類的晉升，是以男性為主的職場有太多的「哥們文化」(Bro Culture)，使女性不願在這樣的環境工作，研究報告說這是迫使女性退卻或離職的重要原因。什麼叫哥們文化？人力資源系統機構 Breathe 有簡單的描述：男子氣概的年輕人高於一切，令人厭煩行為，叫囂的把贏與成功放尊敬與禮貌之上，他們活躍在過度的聚集與霸凌，每天例行的對同僚騷擾。如果女性遇到這樣一個工作環境，情況不難想像。

第四類 (20%) 是女性不容易晉升，更不容易爭取高層職位。專家說主要的原因還是在信心，當有遷升高層的機會，女性或覺得能力不足，無法勝任新的職務而猶豫，但男性則較進取，有的甚至僅有六成的把握就把新職務搶下來，所以建議女性遇到機會不必猶豫。

第五類 (13%) 招聘過程傾向男性。

女性對 STEM 的喜好或排斥程度，並不平均，多種調查都說女性對 S 與 M，即科學與數學，仍有相當的喜好程度，例如醫學，但對 T 與 E、技術與工程，喜好的人數就相對縮減。針對這一現象，Univ. of Washington 與 Univ. of Houston 的學者們，以工程與電腦為主，研究傳統的成見對孩童與青少年學習的影響，美國的電腦科學發達，但女性的電腦科學家僅占四分之一。

依各年齡、族群、文化背景選出從小學到高中 2.200 人，用「女孩對電腦與工程的興趣低於男孩」的傳統成見為主軸。結果發現，這句傳統成見對女孩有負面效應，讓她們降低對電腦與工程進一步學習的動機，越是相信這個成見，越減低踏入這一領域的興趣。有 51% 的學生相信女孩對電腦的興趣低於男生，有 65% 的學生相信女孩對工程的興趣低於男生。相反的，僅有 14% 的學生認為女生較男生對電腦更有興趣，9% 的學生認為女生較男生對工程更有興趣。

上面是大規模的調查，研究人員又從 8、9 歲學童選出 100 多人分兩組實驗，每組各參加一個活動，第一組告訴大家傳統的成見，也就是女孩較男孩不喜歡電腦，第二組告訴大家女孩與男孩同樣歡電腦，結果第一組的女孩選擇喜歡電腦的有 35%，第二組的女孩則高達 65% 選擇喜歡電腦。這一發現，對老師與家長都有深遠的意涵，主持研究的休士頓大學 Allison Master 博士說，是我們自己的刻板成見，限制了我們給女孩子們的機會。

不知這根深蒂固的傳統，要多長時間才慢慢轉換過來。科技的創新需要兩性觀點的融合，而提高女性的合理待遇，也是一種直接的鼓勵，科技職場女性的待遇平均低於男性 10%，也是讓女性卻步的重要因素。

人口普查 就業 字母

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