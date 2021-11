柯瑞回看泡沫 展望再造王朝

本周二(30日)NBA 有一大戰,由勇士 對太陽,勇士18勝2負,太陽17勝3負,是全聯戰績最佳的兩支隊伍,因此這一仗成為開季以來最重要的一仗。誰勝誰就成為全聯龍頭。

這次對壘勇士雖在客場,但勝算仍高一籌。其中的一個勝負關鍵在於勇士防守力較優,而且本季出了一個小裴頓(G.Payton II),他擅長緊貼對方的射手和控衛,太陽射手布克(G.Booker)和控衛保羅(C. Paul)都可能成為他防守的對象。勇士教頭柯爾(S.Kerr)越來越看重小裴頓這一特點,只要小裴頓發揮威力,太火陽的進攻力量就會減弱。小裴頓只有6呎1吋,往往偷襲對方籃底,灌籃得分,因此他的灌籃鏡頭已成為網紅,但人們只看他灌籃,卻沒有注意他緊貼盯人的特技。

NBA的隊伍,只有一兩人表現突出,全隊實力就會提升。勇士本季卻出現奇蹟,至少有七、八人都有脫胎換骨的表現,除了柯瑞 (S.Curry)和格林(D.Green)保持最高狀態,普爾(J.Poole)、維金斯(A.Wiggins)、GPII、波特(O.Porter)、JTA、甚至魯尼(K.Looney),本季的表現都大異上季,難怪開季以來一路勝利。

當然,無論隊員有多出色,勇士仍是「柯瑞的隊伍」,因為全隊的進攻,主要仍繫於柯瑞身上,只要他在場,對方因害怕他的三分球,必派人包抄,勇士的其他隊員,就往往得到投球空間;這是為什麼勇士必打快攻,必採快速傳球,因為對方兩人包抄柯瑞,勇士就必有一人處空位,就有投球機會。全聯盟都知道勇士這個戰術,但不得派人包抄,因為柯瑞的三分球是「最致命的武器」。

勇士本季一路贏球,已被視為奪冠熱門,柯瑞的表現也處於高峰,每場得28.6分,在得分王榜上與杜蘭特(K.Durant)同排第一;另外,在最有價值球員(MVP)的角逐上,目前也排第一。

對於自己被捧成MVP熱門、以及勇士被捧成奪冠大熱,柯瑞怎麼看?勇士28日出戰洛城,輕取快艇,柯瑞接受訪問時,回顧了2020和2021兩季無緣季後賽的低潮,又展望了本季重建金州王朝的前景。他說,回頭看過去兩年的「泡沫」(bubble),杜蘭特離隊,湯普森(K.Thompson)受傷,其中有不少無奈和失落。

但事情轉變得很快,勇士本季起死回生,又再有爭冠的機會。但無論是2015至2019連續五年進決賽的輝煌時期,抑或是過去兩年的陷入低潮,他自己一直保持不卑不亢(never got too high, never got too low)的態度,願力密持,盡力打好每一仗。