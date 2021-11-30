柯瑞回看泡沫 展望再造王朝

本周二(30日)NBA 有一大戰，由勇士 對太陽，勇士18勝2負，太陽17勝3負，是全聯戰績最佳的兩支隊伍，因此這一仗成為開季以來最重要的一仗。誰勝誰就成為全聯龍頭。

這次對壘勇士雖在客場，但勝算仍高一籌。其中的一個勝負關鍵在於勇士防守力較優，而且本季出了一個小裴頓(G.Payton II)，他擅長緊貼對方的射手和控衛，太陽射手布克(G.Booker)和控衛保羅(C. Paul)都可能成為他防守的對象。勇士教頭柯爾(S.Kerr)越來越看重小裴頓這一特點，只要小裴頓發揮威力，太火陽的進攻力量就會減弱。小裴頓只有6呎1吋，往往偷襲對方籃底，灌籃得分，因此他的灌籃鏡頭已成為網紅，但人們只看他灌籃，卻沒有注意他緊貼盯人的特技。

NBA的隊伍，只有一兩人表現突出，全隊實力就會提升。勇士本季卻出現奇蹟，至少有七、八人都有脫胎換骨的表現，除了柯瑞 (S.Curry)和格林(D.Green)保持最高狀態，普爾(J.Poole)、維金斯(A.Wiggins)、GPII、波特(O.Porter)、JTA、甚至魯尼(K.Looney)，本季的表現都大異上季，難怪開季以來一路勝利。

當然，無論隊員有多出色，勇士仍是「柯瑞的隊伍」，因為全隊的進攻，主要仍繫於柯瑞身上，只要他在場，對方因害怕他的三分球，必派人包抄，勇士的其他隊員，就往往得到投球空間；這是為什麼勇士必打快攻，必採快速傳球，因為對方兩人包抄柯瑞，勇士就必有一人處空位，就有投球機會。全聯盟都知道勇士這個戰術，但不得派人包抄，因為柯瑞的三分球是「最致命的武器」。

勇士本季一路贏球，已被視為奪冠熱門，柯瑞的表現也處於高峰，每場得28.6分，在得分王榜上與杜蘭特(K.Durant)同排第一；另外，在最有價值球員(MVP)的角逐上，目前也排第一。

對於自己被捧成MVP熱門、以及勇士被捧成奪冠大熱，柯瑞怎麼看？勇士28日出戰洛城，輕取快艇，柯瑞接受訪問時，回顧了2020和2021兩季無緣季後賽的低潮，又展望了本季重建金州王朝的前景。他說，回頭看過去兩年的「泡沫」(bubble)，杜蘭特離隊，湯普森(K.Thompson)受傷，其中有不少無奈和失落。

但事情轉變得很快，勇士本季起死回生，又再有爭冠的機會。但無論是2015至2019連續五年進決賽的輝煌時期，抑或是過去兩年的陷入低潮，他自己一直保持不卑不亢(never got too high, never got too low)的態度，願力密持，盡力打好每一仗。