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新變株病毒與小行星

周喆

剛過去的感恩節周末，從遙遠的南非傳來壞消息，給喜慶氣氛陰影。被稱為Omicron(希臘字母O)的新變株病毒來勢汹汹，歐洲多國傳出感染病例警訊，並引發全球高度警戒。雖然目前美國尚未發現新變種感染病例，但是抗疫隊長佛奇已經表示，若這種變株已經傳入美國，也不意外。

他還說，新變株病毒能使曾確症新冠肺炎者再度感染，甚至能讓已經接種疫苗者被感染。有必要密切關注並做好準備。

新冠病毒疫情爆發至今近兩年，始終未有緩解消退跡象。隨著疫苗普及，正當人們已經把口罩和社交距離當成生活一部分，習慣與新冠病毒共存，逐漸恢復正常生活時，Omicron新變株來襲，無疑令人喪氣擔憂。

華人也不例外。有人覺得沒有甚麼大不了，只要做好個人防護，保持心態，以不變應萬變，安心等待科學家研發新疫苗來。另有人認為現在歐洲疫情肆虐的一幕必將在美國上演。也有反疫苗人士趁機質疑疫苗效果。

想起1電影「卡桑德拉大橋」，講述一列全封閉的客運火車上爆發致命細菌疫情，感染率高達70%。蘇菲亞羅蘭扮演的女主角問傳染病專家的前夫：「靠甚麼才能被劃入那30%裡面?」後者無奈回答：「靠運氣，靠天生免疫力」。

與電影相比，我們的處境要好得多。至少現在有疫苗這個武器保護我們。雖然目前疫苗並未能終止疫情，但在延緩疫情升級，增強民眾對病毒的預防力方面，成效有目共睹。更好的消息是，輝瑞等廠商已經宣布，將在100天內推出針對新變株的疫苗。

新冠疫情正在影響全人類命運。但是最近一條可能與全人類命運更相關的新聞，好像並未引起足夠注意。

美國太空總署（ＮＡＳＡ）最近發射太空飛行器，預計於十個月後撞擊一顆小行星，使其偏離軌道。任務目的是觀察撞擊能否讓小行星轉向，保護地球不被小行星等天體撞上，同時展現美國建構的全球首個行星防衛系統。

這次發射任務由SpaceX公司的獵鷹九號火箭執行。馬斯克固然又出了一次風頭。但更重要的意義在於，這是人類首次嘗試改變一顆自然天體的運行軌道。

人們可能覺得小行星很遙遠，不需要太關注。但是科學家說，上一次小行星撞擊地球，可能就造成恐龍滅絕。這次NASA要撞擊的小行星約有一座足球場大。如果真的撞上地球，將足以造成毀滅性災難，後果比任何疫情都嚴重得多。

太空飛行器已在路上，新疫苗也在研發中。讓科學家做他們的工作，我們且拭目以待。

疫苗 疫情 美國

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