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金山人語／今年感恩節最好的禮物

劉玉昕

喬治亞州一個以白人為主的陪審團，經十個小時審議後作出判決，追殺非裔青年艾伯里（Ahmaud Arbery）的三白人男子謀殺罪名成立。法官將在明年初量刑裁決，三名被告包括一對父子和鄰居，最高可判終生監禁。

艾伯里是個狂熱的慢步愛好者。去年2月的一天，當他跑步經過被告麥馬克的住宅時，遭麥馬克駕車追趕，麥馬克兒子和鄰居之後也加入追捕。三人追了五分鐘後將艾伯里截住，一陣撕扯後，麥馬克用霰彈槍將艾伯里射殺。

此案引起非裔社區極大憤慨，艾伯里手無寸鐵，只是不想屈從受辱便慘遭殺害，他的家人及整個非裔社區毫不懷疑，這是一起出自種族動機的「現代私刑」。

但這樣一宗證據確鑿的案子，當地檢察官在案發兩個半月後未起訴任何人，還認為被告開槍是合法的。人們為艾伯里遭圍捕追殺而憤怒震驚，感嘆種族主義的頑固和危險，而本該維護司法公正的檢察官竟然為兇手辯護，則讓人對美國司法制度本身喪失了信心。

這也是為什麼，當法庭宣布三被告罪名成立時，艾伯里的父親失控呼喊，他的母親則說：「我從沒想過這一天會到來，」「這是一場漫長的戰鬥，一場艱苦的抗爭。」艾伯里的父母以及整個非裔社區都清楚，就算鐵證如山，此案判決都完全可能是另外一種全然相反的結果。

就在上周五，槍殺兩人的白人少年瑞登豪斯被判無罪。此案死者也是白人，似乎不涉及種族，但兩死者是因參加「黑人的命也是命」遊行被槍殺的，而瑞登豪斯則是川普的死忠支持者，案情背後其實也是黑白間的種族衝突。瑞登豪斯無罪獲釋，白人至上主義者歡呼叫好，但非裔權益團體則大失所望，紛紛質疑：如果瑞登豪斯是黑人，審判會是這樣的結果嗎？　

瑞登豪斯無罪開釋，令人對美國族裔平等不敢抱任何期待，但艾伯里案裁決證明，正義最終還是得到了伸張。三名兇手受到應有懲罰，做出此一裁決的12名陪審員，除一人外全是白人，而之前失職的檢察官也遭大陪審團調查。這一切，都讓人對美國司法體系保留基本的信念。

非裔領袖稱，這一裁決是今年感恩節最好的禮物。但如總統拜登說，判決結果一方面表明美國司法體制仍有效，但另方面，實現種族正義和平等，還有漫長的路。

種族仇恨，是源自人心的病毒，如同發端自然界的新冠病毒一樣，想「清零」恐不現實，但也不必因此失去抗毒信心，重要的是學會「與病毒共存」，在共存中增強自身免疫力和抗體，在共存中尋找對治良藥。

艾伯里 非裔 瑞登豪斯

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