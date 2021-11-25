快閃團夥搶店 氣死大家

快閃(flash)團夥搶店泛濫，主流的鄰里群熱議，其中一戶說，好怕這些搶匪偷完大店小店就開到咱們住宅區來搶。

有人笑他杞人憂天。「你算算看，幾十人搶我們這些小戶，一人分不到200美金，划不來。」

原來不是不搶，是「不敷成本」。原來不是有何對策，而是「咱們不值得搶」。

不這樣又如何？看新聞預告明年春天舊金山 就要營運的「安全注射站（safe consumption site）」。這種地方配置醫療人員幫助用毒者，避免他們吸毒過量，給予免費且清潔的吸毒用具。照顧如此周到，令很多人看了很無言。那，我們在乎的事呢？

大家把市長和議員、檢察長選出來，慷慨付高薪，之後有如把鑰匙交出，讓他們到食櫥去挑你花錢買的各式食材，他愛煮什麼煮什麼，你沒有插嘴餘地。

如何要這些人聽見小市民的怒吼和對於執法無作為的不滿？州長說，團夥搶劫「絕對不能接受」，舊金山檢察長博徹思也「無法容忍」，他會重罪起訴，不會用47號提案「不超過950元就算輕罪」那一套來打發。但這些首長離開麥克風回辦公室，你的恐懼仍是你自己的。

兩年前舊金山選檢察長，大熱人選是在位的樂素詩。她拜訪本報時提到自己也屢遭破窗搶劫，女兒還天真問她，要到何時才能不被媽媽嘮叨「車上不能留任何東西」。她不是不知道，但她扭轉了什麼？

後來博徹思選上，如今面臨被罷免。聰明如博徹思應看清人們選他不是讓他來推動個人理想，而先要滿足大眾對Law & Order最基本要求。他如果畫對重點，官位或能保住。人心求什麼？就是要安全出得了門也能回得了家。

團夥打劫必影響經濟。LV被搶的聯合廣場一帶是舊金山稅收金口袋，年占三、四成，如店員怕被揍不敢上班，顧客怕被搶不敢購物，稅收必定大縮水。

舊金山另一購物勝地Hayes Valley有家電子產品店，今年2月被搶到9月才重啟。店主雇受訓且穿防彈衣的保全，一個月就要3萬元，這比全店雇五人的薪水、比起店租都高。店員時薪只20元，做滿一年才漲一塊。

加州 由民主黨當家，最愛講住房、人權、教育。但這些大話題就像你我個個腰痠背痛。一旦治安出問題，手機、電視重複播放80暴徒搶百貨公司，數十歹徒衝入藥房搬空貨架，誰看了不憤怒？這已不再是每天困擾你的痼疾，而像有人拿針刺在你腳底心，你自問：這地方還能住嗎？

零售店保全軟體專家說，舊金山銷贓最猖狂，有次他來出差，親眼看到有人從公車下來，抬著大平板電視沿街叫賣。搶店成風，因為「低風險，高獲利」。

七、八十人搶店打店員，他們如何整隊出發？是否用社交媒體集結？灣區 執法如果破不了案，集體辭職算了。