我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

快閃團夥搶店 氣死大家

黃美惠

快閃(flash)團夥搶店泛濫，主流的鄰里群熱議，其中一戶說，好怕這些搶匪偷完大店小店就開到咱們住宅區來搶。

有人笑他杞人憂天。「你算算看，幾十人搶我們這些小戶，一人分不到200美金，划不來。」

原來不是不搶，是「不敷成本」。原來不是有何對策，而是「咱們不值得搶」。

不這樣又如何？看新聞預告明年春天舊金山就要營運的「安全注射站（safe consumption site）」。這種地方配置醫療人員幫助用毒者，避免他們吸毒過量，給予免費且清潔的吸毒用具。照顧如此周到，令很多人看了很無言。那，我們在乎的事呢？

大家把市長和議員、檢察長選出來，慷慨付高薪，之後有如把鑰匙交出，讓他們到食櫥去挑你花錢買的各式食材，他愛煮什麼煮什麼，你沒有插嘴餘地。

如何要這些人聽見小市民的怒吼和對於執法無作為的不滿？州長說，團夥搶劫「絕對不能接受」，舊金山檢察長博徹思也「無法容忍」，他會重罪起訴，不會用47號提案「不超過950元就算輕罪」那一套來打發。但這些首長離開麥克風回辦公室，你的恐懼仍是你自己的。

兩年前舊金山選檢察長，大熱人選是在位的樂素詩。她拜訪本報時提到自己也屢遭破窗搶劫，女兒還天真問她，要到何時才能不被媽媽嘮叨「車上不能留任何東西」。她不是不知道，但她扭轉了什麼？

後來博徹思選上，如今面臨被罷免。聰明如博徹思應看清人們選他不是讓他來推動個人理想，而先要滿足大眾對Law & Order最基本要求。他如果畫對重點，官位或能保住。人心求什麼？就是要安全出得了門也能回得了家。

團夥打劫必影響經濟。LV被搶的聯合廣場一帶是舊金山稅收金口袋，年占三、四成，如店員怕被揍不敢上班，顧客怕被搶不敢購物，稅收必定大縮水。

舊金山另一購物勝地Hayes Valley有家電子產品店，今年2月被搶到9月才重啟。店主雇受訓且穿防彈衣的保全，一個月就要3萬元，這比全店雇五人的薪水、比起店租都高。店員時薪只20元，做滿一年才漲一塊。

加州由民主黨當家，最愛講住房、人權、教育。但這些大話題就像你我個個腰痠背痛。一旦治安出問題，手機、電視重複播放80暴徒搶百貨公司，數十歹徒衝入藥房搬空貨架，誰看了不憤怒？這已不再是每天困擾你的痼疾，而像有人拿針刺在你腳底心，你自問：這地方還能住嗎？

零售店保全軟體專家說，舊金山銷贓最猖狂，有次他來出差，親眼看到有人從公車下來，抬著大平板電視沿街叫賣。搶店成風，因為「低風險，高獲利」。

七、八十人搶店打店員，他們如何整隊出發？是否用社交媒體集結？灣區執法如果破不了案，集體辭職算了。

舊金山 加州 灣區

上一則

英雄聯盟全球總決賽 明年落腳舊金山

下一則

舊金山灣區4縣 未節水者加收5%附加費

延伸閱讀

團夥搶劫冰凍三呎 亞市名包店曾被搶三四次

團夥搶劫冰凍三呎 亞市名包店曾被搶三四次
灣區數處商場集體搶劫 紐森：不能接受 加派警力巡邏

灣區數處商場集體搶劫 紐森：不能接受 加派警力巡邏
「不能容忍」金山聯合廣場搶案 9嫌犯被控重罪

「不能容忍」金山聯合廣場搶案 9嫌犯被控重罪
提供吸毒用具 金山安全注射站長什麼樣子？

提供吸毒用具 金山安全注射站長什麼樣子？
邱信福接種加強針 呼籲民眾盡快接種

邱信福接種加強針 呼籲民眾盡快接種

熱門新聞

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

2021-11-18 02:18

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光