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歐盟將禁砍伐林地產物

那福忠

歐盟委員會提出草案，進口歐盟的六類商品，需證明不直接來自砍伐的林地，或間接從砍伐地的作物製品，六類包括木材、黃豆、畜牧、棕櫚油、咖啡、可可，間接製品包括巧克力、皮革、油渣餅。歐盟大量進口砍伐林地的商品，自2005至2017年的進口數量，相當砍伐了350 萬公頃的林地，同時排放了18億噸的CO2。樹木是地球的肺，吸收CO2吐出氧氣，供給地球生命，一旦砍伐，不但沒有了氧氣，更釋放儲存的CO2。

歐委會的提案一旦通過，將強制執行，制定追蹤方式，並收集產地座標，確保輸入歐盟的產品沒有伐樹的痕跡，以歐盟的太空技術，空中檢驗並不困難。搭配的措施，是把各國家與地區，依低、中、高製造非伐樹產品的風險分類，分別做寬鬆或嚴格的檢驗。歐盟希望這一規定的實施可以減少林地的砍伐，而前述六大類產品消費的減少，每年至少可以減低3190萬噸CO2的排放，同時也節省了36億美元。

這一提案需經歐盟議會通過，也要每一會員國同意，可能需要時間。另一個問題是伐樹從什麼時間算起，木材必然是樹上砍伐下來的，有個年限才算合理。目前好像是從2020年算起，但也有提議從2014年算起，因為2014年有了林地砍伐的衛星照片。新規定一旦成立，會給出口商一年的調整期。兩年以前歐委會推出歐洲綠色政綱(European Green Deal)，要2050年淨零排放，而經濟成長也要從資源使用脫鉤。禁用伐樹農產品，應是政剛一大舉措。

為什麼要砍樹？大家都知道木材是貴重的建材，也是造紙的材料，砍伐清出大片土地，可以畜牧、種植穀物，有礦藏的地方可以開礦、鑿井，或就近蓋建房舍，漸漸擴大為城市。據聯合國糧食與農業組織(FAO)2020的資料，林地占全球陸地的31%，約40億公頃，其中半數完整，三分之一為原始林。而半數分佈在俄羅斯、巴西、加拿大、美國、中國五個國家，再加上澳洲、剛果、印尼、秘魯、印度五國，占全球林地的三分之二。

說起來，林地的開發對我們的生活有益，馬來西亞與印尼伐樹種植棕櫚製造棕櫚油，巴西砍伐林地主要用作畜牧與黃豆的種植，那為什麼要節制？地球上約2億5千萬人居住在偏僻的林區與草原，80%的陸地動、植物生長在林區，樹林白天遮陽、夜間保暖，如果砍掉了造成兩極溫差，對居民、對動植物，都是很大的威脅。南美洲的亞馬遜雨林，供給巴西城市與鄰國的水源，過度開發水源不再清潔、生物不再多樣化，對自然生態有重大影響。

對氣候的變化更為直接，樹木以及所有的植物，吸取空氣中的CO2、地下的水、透過日光的能量，產生光合作用讓植物生長，經化學的變化釋放出氧氣與水。樹一旦被砍伐，不但喪失了吸收空氣裡CO2的能力，也把儲存的CO2釋放出來。一棵樹能吸收少CO2？依樹的種類各有不同，一般來說，一棵成長的樹每年約吸收21公斤的CO2，當一棵樹長到40年，約可吸收1噸的 CO2，可見樹與碳的重要關連。

樹木通常被稱為是碳的儲存庫，因為木質含有大量的碳，乾的木材約一半重量是碳，1公斤的木材相當儲存了1.65-1.80公斤的CO2，如果腐爛或焚燒，儲存的碳就會以CO2的型態釋放出來。目前每年約1200萬公頃的林地被砍伐，相當釋放了15億噸的CO2，全球10%的碳排放源自樹木的砍伐。林地砍伐清理之後，改為大量養殖與種植，排放更多的碳，而製造的商品，占了我們常去超市貨架上的一半。

剛結束的COP26氣候高峰會議，把2014年紐約高峰會的禁伐森林再次討論，結果一百多個國家應允2030年停止森林的砍伐，同時也認捐192億美元做為基金。簽署的國家包括加拿大、俄羅斯、中國、印尼、剛果、美、英等141國，囊括了全球85%的林地，另有28國家應允從全球棕櫚油、大豆、可可等農產品的貿易，消除森林的砍伐。專家們對這項成就表示歡迎，但仍擔心2014年的協議是否會重演，當時說要在2020年減少砍伐一半、2030年完全停止，結果失敗。

歐盟也知道禁止砍伐林地產物進口一旦實施，必遭很多國家反對，引發國際紛爭，就看歐盟的處置方式了。地球暖化問題用貿易來抒解，或許成為規範，那以後的商品是否加註製造的碳腳印，以為定價與課稅的依據？

歐盟 巴西 印尼

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