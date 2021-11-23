拜登 總統22日提名現任聯準會主席鮑爾 連任，第二個四年的新任期將於明年2月開始。美國仍從經濟衰退中復甦，拜登選擇鮑爾，顯是要將復甦任務交給鮑爾，因此經濟復甦成為鮑爾必須完成的任務。

美國去年3月爆發疫情，4月失去2240萬份工作，造成歷史性的大衰退。勞工部今年10月的就業報告顯示，由去年5月到今年10月，已回增1820萬份工作，只差420萬份，就可收復全部2240萬份。

但在通膨方面，卻沒就業復甦那麼順利。首先是，在復甦過程中，難以避免出現高通 膨，但今年暑假以來，通膨快速飆升，至今已形成高通膨的危機。鮑爾如何應對，以及應對的成敗，將決定他個人的歷史地位，也決定美國經濟走向，以及美國人要承受多大和多長的高物價之苦。

今年10月的消費者物價指數(CPI)高達6.2%，創下1990年12月以來的最高峰，汽油、食物和租金等物價飆升，嚴重影響民生。華頓商學院經濟學教授西格爾(Jeremy Siegel)21日說，聯準會嚴重落後於快速飆升的通膨，再不積極控制，高通膨就可能真的發展成為持續性的惡性通膨(stagflation)。

鮑爾在去年疫情爆發後，將利率降至接近零，又進行每月購債1200億元，藉此將資金注入市場，刺激經濟。拜登選鮑爾，目的在於讓這些政策可以持續。鮑爾兩年來也一直堅持這些貨幣寬鬆政策，並且堅持說在復甦路上出現的高通膨，只是暫時性的(transitory)，因為是暫時性，所以一直沒有採取積極控制手段。

但10月出現30年來未見的6.2%高物價，不少經濟學家認為，美國眼前的高通膨已非暫時性，而是將會持續下去，因為全球性的供應鍊斷裂，造成貨品供應困難，這種情況短時間內不可能消除。西格爾說，如果眼前的高通膨控制不了，就有可能發展成stagflation，將會持續數年，物價最高可飆至20%。

鮑爾將如何面對通膨危機？是否會改變容忍政策，改為積極應對？眼前有一顯然易見的事實，只要再來一次像10月6.2%的報告，鮑爾必受空前壓力，非推出控制手段不可。聯準會將於12月15日舉行利率會議，屆時可能有改變政策的決定。

拜登在疫情爆發中上台，面對大衰退，注定要以經濟復甦為任期目標；他選擇葉倫為財政部長，現在又選擇鮑爾。葉倫是一鴿派，支持拜登的5兆元開支財政政策；從兩年鮑爾極力維持的貨幣寬鬆政策看，他也是一名鴿派。兩隻鴿子，成為拜登經濟政策的兩大護法；拜登的經濟政策如果有成，功在兩隻鴿子。