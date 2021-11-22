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17歲的他，英雄還是濫殺狂？

周喆

去年在威斯康辛州基諾沙(Kenosha)示威暴亂中槍殺兩人、槍傷一人的17歲少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)日前獲判無罪，立即引發喧然大波。左右兩翼對事件截然相反的立場，再次凸顯當前美國根深柢固的社會分裂。判決也同樣在華人社區引發熱議。各大論壇及社群媒體上，不同立場的華人意見分歧。

一些華人認為，瑞登豪斯光天化日下在大街上開槍殺人，卻能脫罪，駭人聽聞。他們認為這完全是因為瑞登豪斯是白人，指如果他是其他有色人種，判決結果將完全不同：「他就算不被警察當場打死，也會被陪審團判定有罪」。他們稱這項判決結果是種族主義，是「白人至上」的勝利，並對美國司法制度表示失望。

這些華人還擔心，瑞登豪斯案的判決將開先例，以後持槍平民可以越過警方而自己「執法」，隨意決定他人生死，並以「自衛」為由而逃避法律制裁。

另一些華人，其中包括部分小商業主，則為瑞登豪斯獲判無罪而歡呼叫好。他們毫不諱言地稱瑞登豪斯為抗擊暴力保護社區的「英雄」，並指出，這樣的判決結果「維護了美國法律的尊嚴」，顯示美國仍有希望。

在美華人各人經歷、社會背景及價值觀不同，意見有差異很正常。17歲的瑞登豪斯無論是英雄還是濫殺狂，槍口下逝去的生命都無法挽回。案件注定將在美國當代史上留下應有的紀錄，同時可讓我們有機會對美國司法制度有更多了解。

美國的陪審團制度用一句話來概括，就是「陪審團最大」。以前曾說過，「陪審」這個中文翻譯可能有點不太恰當。由12位普通公民組成的Jury不是「陪審」，而是「主審」。法庭上只有他們能決定被告有罪還是無罪。

設計這套制度的開國先賢天然不信任專家菁英。他們認為，被告有沒有罪，不能讓少數掌握法律專業知識的菁英來決定，而必須由公民社會來決定。從普通公民中選出來的陪審團，就是公民社會的代表。他們必須完全不受外界任何影響，也不須具備專業法律知識。他們的任務就是根據控辯雙方在法庭上提呈的證據，憑藉常識來作出判決。

這次判決之前，有媒體製造聲勢，試圖對裁決結果施加影響。但是陪審團不受影響，獨立完成裁決。法官說，雖然他不評論裁決結果，但是與這樣的陪審團合作是他的榮幸。

瑞登豪斯案的裁決，一定程度上也維護了憲法第二修正案賦予公民擁槍自衛的權利。全國步槍協會(NRA)在判決出爐後第一時間表達祝賀。

可以預見，瑞登豪斯案的影響不會消失。當晚舊金山市中心LV專賣店被搶劫，就是警訊。

瑞登豪斯 美國 華人

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