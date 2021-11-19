金山人語／金山街頭的「風景線」

上個月，舊金山 市議會通過決議，要市長宣布進入緊急狀態，不為疫情 ，也不為山火或其他天災，而是為「人禍」：癮君子因吸毒過量死亡人數爆增。

因疫情影響心理健康，也因網上買賣便利、假藥汜濫，吸毒過量致死人數過去一年大增。從去年5月至今年4月，全美10萬306人因此不治，比上年增30%，平均每5分鐘一人被毒倒。拜登稱，這是「悲慘的里程碑」。

舊金山的情形更甚。

街頭毒品 交易，當眾注射吸食，在金山早已見怪不怪。民選官員包括市長，無不在競選時承諾整飭市容清潔街道，還市民和遊客一個美麗金山，但時至今日，情形未見改善，反而越來越糟。觀察家報記者說，他大白天走在田德隆區，一個街區內就看到3人針頭注射，旁邊還有人買賣白粉。

2020年，金山全市有712宗藥物過量死亡，是同期新冠死亡人數兩倍多。今年1至9月，已有逾500過量死案例。這其中，絕大部分與芬太尼有關。CDC指出，實驗室合成的類鴉片芬太尼，便宜又強效，比海洛因的毒效強50倍以上，且更易上癮。

芬太尼大流行，顯然比COVID-19大流行更難防，也令政府官員更頭疼。舊金山不再是家居生活和子女教育的宜居地，許多人無奈出走，而最常聽到的抱怨就是：街頭癮君子橫行。

市議會要求市長宣布進入緊急狀態，目的是繞過州和聯邦法律約束，闢建有專業醫護人員隨時待命的注射點，除防止吸食過量，還可提供諮詢和其他醫療社會服務，如戒毒、艾滋病防治、居住和就業轉介等。支持團體說，注射點做法，在其他國家有成功先例，可節省政府支出。

不過，市長布里德並不「買帳」，她認為，市議員授權不足以讓她跨越州和聯邦限制而擅自行動，決議因此被冷藏。今年早些時候，舊金山州議員威善高提出的同樣法案，也被州議會擱置。而更早些，2018年，布朗州長曾否決過類似法案，他認為，這簡直就是「在政府資助場所內充事非法毒品活動」。

2018年，舊金山67%市民曾支持建注射中心，但今天卻未必。除法律、民意外，更重要的還在於，其他國家行之有效的做法，在美國未必行得通。且注射站會否衍生其他後果，如吸引更多癮君子雲集金山，也未可知。

毒品比疫情難治，但背後是同樣的邏輯：政府有責任化解社會危機、拯救每個生命，但面對不可侵犯的昂貴的個人自由時，卻顯得無能為力。全力防疫，但不能強迫戴口罩打疫苗；防吸食過量、整治市容，但不能強制戒毒。只是，苦了老實的納稅人，自我約束、遵紀守法，卻還要為恣意妄為者買單。