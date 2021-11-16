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苦等iPhone 物價何時回落?

邱鴻安 

今年的購物季快到，但今年購物不一樣，因為不但物價大漲，不少產品還沒有供應，消費者要等。要買iPhone 13，請等一等；買新車，也請等一等。 

蘋果日前財報，今年7至9月，因產品供應不足，導致銷售收入大減60億元；這種情況顯示，蘋果出現嚴重晶片荒，才會造成iPhone和其他蘋果產品供不應求。CEO庫克已預警，今年10至12月的一季，供應問題仍繼續困擾蘋果。 

自去年下半年起，晶片短缺就成為大問題；疫情導致晶片供應出現問題，但今春疫情轉為緩和，到了夏天Delta肆虐，晶片荒加劇，供應鏈 斷裂，汽車、手機和多種電子商品物價大漲。 

最近兩月，美國的物價加速上漲，嚴重衝擊中低收入家庭，加上疫情未解，美國防疫隊長佛奇最新的擔心是，冬季又可能再爆新一波疫潮。物價加疫情，雙重打擊，將美國人死死鎖住，苦不堪言。 

上周，聯邦政府公布，今年10月的消費物價指數，單月竟然急升0.9%，全年計增6.2%，創1990年12月以來的30年新高，顯示衣食住行樣樣都貴得離譜。加州的一般無鉛汽油，15日又再創新高，每加侖4.682元，比一年前漲了接近2元。灣區的舊金山和聖荷西，不少加油站每加侖要價超過5元；加滿一缸油，要70元以上，25年來從未見過。物價大漲的速度，真的恐怖。 

通膨和物價何時回落？這不但是民生大問題，而且直接影響到政經，如果物價不能及時回落，拜登和執政的民主黨已注定期中選舉敗北。 

白宮和國會對於控制通膨，難有對策，主要責任在聯準會。聯準會去年以來，一直說高通膨只是暫時性的(transitory)，直到本月3日，終於宣布，在本月底前，減少購債(tapering)，由目前每月購債1200億，每月減購150億，按照這個減速，最快也要到明年7月，才會升息。 

但不少經濟學家指出，聯準會應對通膨的步伐，已大大落後於通膨，10月的6.2%消費物價，不但證明通膨急升，而且不是暫時性的，未來數月甚至數季，還會繼續上升；因此必須立即採取有效控制手段，否則就會演變為持續的惡性高通膨(stagflation)。 

美銀15日公布的研究顯示，供應瓶頸要到明年二、三季才會舒緩，但晶片短缺可能要延續至2023年，因為單是過去一年積累的供應不足，至少要一年才能消化。 

耶魯大學經濟學教授羅奇(Stephen Roach)15日說，聯準會堅持通膨是暫時性的，可能已犯下大錯，因此有必要立即升息，這是最有效的控制通膨辦法，而不是等到明年下半年才升息。

晶片 疫情 聯準會

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