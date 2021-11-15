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佛利蒙也有日本超市了

周喆

剛過去這個周末，灣區華人社群媒體上傳播最熱絡的消息，莫過於佛利蒙第一家全新日本超市OSAKA開張了。東灣、南灣華人及亞裔民眾買菜購物從此又多了一個選擇。

佛利蒙是灣區第四大城市，全市21萬人口中，亞裔佔半數以上。今年3月剛獲評為全美最幸福的城市。隨著OASAKA超市進駐，正如華裔副市長邵陽所說，從此「佛利蒙在最幸福之外，只有更幸福」。

當前美國整體經濟形勢並不樂觀。疫情雖有好轉，但尚未過去，冬季還可能面臨新一波捲土重來。拜登政府施政失誤，通貨膨脹嚴重，到處物價飛漲。另一方面，港口擁賭供應鏈受阻，許多超市都出現貨架空蕩蕩的難堪景象。許多民眾都怨聲載道，都在擔心今年的感恩節及接下來的聖誕節假期恐怕不好過。

在這種背景下，OSAKA超市逆勢開張，給仍籠罩在疫情下的灣區經濟打了一針「補強劑」，不僅提供更多元購物環境，而且還創造工作機會。

在佛利蒙OSAKA超市之前，南灣已有數家日本超市，多位於南灣聖荷西、庫比蒂諾一帶。雖然灣區純正的日裔居民可能並不多，但是這幾家日本超市的生意一直都不錯。日本有獨特的超市文化，講究在商品包裝上下很多功夫。他們的產品既具有濃郁的異國情調，另一方面，日文標識裡的平假名漢字，又容易讓華人產生親切感。這可能也是日本超市受華人歡迎的原因之一。

周六上午來到位於小台北廣場的OSAKA超市先睹為快。OSAKA就在以前的大華99超市舊址，很容易找。毫不意外地看到，已有許多顧客在門前排起長隊，在保安指導下依序入場，秩序井然。

進入店內，確實能感到這家由專業日本團隊籌畫的店面與眾不同。據說在設計上專門參考了大阪市幾家特色老店，將店面規畫成幾個各具特色的空間，包括果鋪、鮮魚店、壽司店、肉舖等，讓顧客彷彿身處大阪市集。機器人推銷員更是別具特色。

提到OSAKA超市，不能不提到合夥人胡立民。他最為人熟知的是在1996年與王彥邦醫師等十個家庭共同創辦「華人特殊兒童之友」，並擔任理事長多年。正是因為他們長年無私付出，讓特殊兒童族群的服務需求受到前所未有的關注。此外，胡立民還創辦科技軟體公司Ellie Mae，並擔任過美西玉山科技協會理事長等職務。

事業和公益兩方面都有成就的胡立民為人謙和低調，人緣一直很好。他曾說過：「最好的人生，是奮鬥的人生」。這次跨界涉足投資超市業，台灣話形容為「斜槓」，對胡立民來說又是一次新的奮鬥。

日本 華人 灣區

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